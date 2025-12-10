22:40, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قازاقستاندىق سپورتشى ەرەكشە سپورت تۇرىنەن ۇزدىك وندىققا ەندى
استانا. KAZINFORM - فريستايل-موگۋلدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ سپورتشىسى اناستاسيا گورودكو فينليانديانىڭ رۋكا قالاسىندا وتكەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە تاعى دا ۇزدىك وندىقتىڭ قاتارىنا ەندى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
بۇل دودادا موگۋل بويىنشا جۇلدەلەر ەكى رەت ساراپقا سالىندى. العاشقى جارىستا اناستاسيا گورودكو جەتىنشى ورىندى يەلەندى.
كەلەسى كۇنى وتانداسىمىز تاعى دا ۇزدىك وندىقتىڭ قاتارىنا ەنىپ، توعىزىنشى بولىپ مارەگە جەتتى.
جارىستا اۋستراليالىق ەنتوني دجاكارا جەڭىمپاز اتاندى. ەكىنشى ورىنعا ا ق ش سپورتشىسى وليۆيا گياچچو، ال ءۇشىنشى ورىنعا دجەيلين كاۋف تۇراقتادى.