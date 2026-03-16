    14:10, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق ستۋدەنت حالىقارالىق بايقاۋدىڭ جۇلدەگەرى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنداعى كەنتاۋ كوپسالالى كوللەدجىنىڭ ستۋدەنتى حالىقارالىق بايقاۋدا جۇلدەلى ورىن يەلەندى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстандық студент халықаралық байқаудың қола жүлдегері атанды
    فوتو: وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    كوللەدجدىڭ «عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردى سالۋ جانە پايدالانۋ» ماماندىعىنىڭ 2-كۋرس ستۋدەنتى رىسحان اقمارال ماجارستان استاناسى بۋداپەشت قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق جارىستا III ورىن الدى.

    Қазақстандық студент халықаралық байқаудың қола жүлдегері атанды
    فوتو: وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    بايقاۋ «كەسكىندەمە جانە ساندىك جۇمىستار» قۇزىرەتتىلىگى بويىنشا ۇيىمداستىرىلىپ، حالىقارالىق دوستىق كەزدەسۋ اياسىندا ءوتتى. وعان ماجارستان، يتاليا، چەحيا، قازاقستان جانە ۇلى بريتانيا ەلدەرىنىڭ قاتىسۋشىلارى قاتىستى. جارىس بارىسىندا قاتىسۋشىلار كاسىبي شەبەرلىكتەرىن، شىعارماشىلىق قابىلەتتەرىن جانە دايىندىق دەڭگەيىن كورسەتتى. رىسحان اقمارال تەوريالىق ءبىلىمىن تاجىريبەمەن ۇشتاستىرىپ، تاپسىرمالاردى ساپالى ءارى ۋاقىتىندا ورىنداپ، ساراپشىلاردىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى.

    Қазақстандық колледж студенті халықаралық байқаудың қола жүлдегері атанды
    فوتو: وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    ايتا كەتەيىك، اقمارال بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىستىق چەمپيوناتىندا وسى قۇزىرەتتىلىك بويىنشا I ورىن الىپ، رەسپۋبليكالىق كەزەڭگە جولداما العان ەدى. سونىمەن قاتار ول WorldSkills Kazakhstan 2025 رەسپۋبليكالىق چەمپيوناتىنىڭ التىن مەدال يەگەرى جانە RegionSkills 2024- 2025 چەمپيوناتتارىنىڭ جەڭىمپازى. قازىرگى ۋاقىتتا ستۋدەنت WorldSkills Shanghai 2026 حالىقارالىق چەمپيوناتىنا دايىندالىپ جاتىر.

    Бейсен Сұлтан
