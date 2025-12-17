قازاقستاندىق ستۋدەنت الەمدىك دەڭگەيدەگى جاساندى ينتەللەكت بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىن الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ستۋدەنت حالىقارالىق بەدەلدى BRICS Skills Development and Technological Innovation Competition چەمپيوناتىندا جاساندى ينتەللەكت سالاسى بويىنشا التىن مەدال جەڭىپ الدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى جانە جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت باعىتىندا ءبىلىم بەرۋ ىنتىماقتاستىعى ارتىپ كەلەدى.
كوكشەتاۋ جوعارى كوللەدجىنىڭ ستۋدەنتى يلياس گاتين «2nd Artificial Intelligence Deep Learning Application Technology Competition» حالىقارالىق بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى. بايقاۋعا كونگو، كامەرۋن، وڭتۇستىك كورەيا، جاپونيا جانە وزگە دە ەلدەردەن كەلگەن 20 ۇزدىك ستۋدەنت قاتىسىپ، جاساندى ينتەللەكت پەن تەرەڭ وقىتۋ تەحنولوگيالارى بويىنشا وزىق جوبالارىن ۇسىندى.
قاتىسۋشىلاردىڭ كاسىبي دايارلىعى، پراكتيكالىق بىلىكتىلىگى جانە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەرى حالىقارالىق ساراپشىلار تاراپىنان جوعارى تالاپتار بويىنشا باعالاندى.
ايتا كەتەيىك، يلياس گاتين بۇعان دەيىن دە ءبىرقاتار رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق جارىستا جوعارى ناتيجە كورسەتكەن. ول WorldSkills Kazakhstan- 2024 ۇلتتىق چەمپيوناتىندا ء«موبيلدى قوسىمشالاردى ازىرلەۋ» قۇزىرەتتىلىگى بويىنشا كۇمىس مەدال يەلەنگەن. سونىمەن قاتار، ProIT كومانداسىنىڭ قۇرامىندا «ىnform Defence Hackathon» حاكاتونىندا 1-ورىندى جەڭىپ العان.
بۇل جەتىستىك قازاقستاندىق كوللەدج ستۋدەنتتەرىنىڭ جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە يننوۆاتسيا سالاسىندا الەمدىك دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن ايقىن كورسەتەدى.
