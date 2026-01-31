قازاقستاندىق Silk Way Star تەلەجوباسى العاش رەت قىتاي ورتالىق تەلەارناسىنان كورسەتىلدى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ گراند-فينالى 30-قاڭتاردا قىتاي ورتالىق تەلەارناسى قۇرىلىمىنا كىرەتىن CCTV-15 مۋزىكالىق ارناسىنان كورسەتىلدى.
Silk Way Star گراند-فينالىنىڭ قىتايدىڭ ەڭ ءىرى مەديا حولدينگىندە كورسەتىلۋى قازاقستاندىق تەليەۆيدەنيە يندۋسترياسى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولدى. 1,1 ميللياردتان استام الەۋەتتى اۋديتورياسى بار پلاتفورماداعى حابار تاراتۋ سەنساتسيالىق وقيعاعا جاقىن جانە ەلدەر اراسىنداعى گۋمانيتارلىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ماڭىزدى قادام بولىپ وتىر.
قىتايلىق كورەرمەن 12 ەل: قازاقستان، موڭعوليا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قىتاي، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيادان كەلگەن ورىنداۋشىلاردىڭ باسىن قوسقان اۋقىمدى حالىقارالىق جوبانىڭ شارىقتاۋ شەگىنە كۋا بولدى.
Silk Way Star - ازياداعى وسىنداي فورماتتاعى العاشقى حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋ. جوبا ءارتۇرلى مۋزىكالىق ءداستۇردى، ءتىلدى جانە ورىنداۋشىلىق مەكتەپتى بىرىكتىرگەن بىرەگەي مادەني پلاتفورماعا اينالدى. بايقاۋ پروداكشن، جاندى داۋىس، اۋقىمدى قويىلىمدار جانە زاماناۋي تەلەارنالىق ءوندىرىستىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتتى.
ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى باسشىسى راۋشان قاجىبايەۆا 2025 -جىلعى ماۋسىمدا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋىندە 12 ەلدىڭ قاتىسۋىمەن حالىقارالىق مۋزىكالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعانىن اتاپ ءوتتى. مەدياحولدينگ ديرەكتورى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارينگە جوبا يدەياسى اۆتورلىعى جانە سەنىم بىلدىرگەنى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنان Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنى، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ العىس حاتى Silk Way Star بەدەلدى حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ قاتىسۋشىلارى مەن ۇيىمداستىرۋشىلارىنا تابىستالدى.
گراند-فينالدىڭ CCTV-15 ارناسىندا كورسەتىلۋى جوبانىڭ جوعارى حالىقارالىق مارتەبەسىن جانە ونىڭ قازاقستاننان تىس جەرلەردە سۇرانىسقا يە ەكەنىن كورسەتەدى. بۇل جاي عانا تەلەارنالىق كورسەتىلىم ەمەس، سونىمەن قاتار قازاقستاندىق مەديا كونتەنتتىڭ الەۋەتىن جاھاندىق دەڭگەيدە كورسەتەتىن ستراتەگيالىق مادەني كوپىر.
2025 -جىلى بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف بولدى. Silk Way Star- دىڭ كەلەسى ماۋسىمى قىتايدا وتەدى. وسىلايشا جوبا گەوگرافيالىق تۇرعىدا كەڭەيىپ، حالىقارالىق سەرىكتەستىكتىڭ نىعايۋىن سيمۆوليكالىق تۇردە جالعاستىرادى.