    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:55, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق ساداقشىلار ازيا كۋبوگىندا تاعى ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى ساداق اتۋدان تايلاندتىڭ بانگكوك قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا كۋبوگىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە تاعى ءۇش مەدال جەڭىپ الدى.

    Фото: ҚР ҰОК

    ەرلەر قۇراماسى كلاسسيكالىق ساداق اتۋدان جەڭىس تۇعىرىنىڭ ەڭ بيىك ساتىسىنا كوتەرىلدى. يلفات ابدۋللين، داۋلەتكەلدى جاڭبىرباي جانە داستان كارىموۆ فينالدا ءۇندىستان كومانداسىن 5:4 ەسەبىمەن جەڭدى.

    وسى باعدارلامادا ايەلدەر قۇراماسى دا جارىستى ءبىرىنشى ورىنمەن اياقتادى. شەشۋشى كەزدەسۋدە الەكساندرا زەمليانوۆا، ساميرا جۇماعۇلوۆا جانە ديانا تۇرسىنبەك قىتاي قۇراماسىنان باسىم ءتۇستى (6:2).

    ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، سونىمەن قاتار بلوكتىق ساداق اتۋدان ارالاس كوماندالىق سايىستا ۆيكتوريا ليان مەن بۋنەد ميرزامەتوۆ سينگاپۋر سپورتشىلارىن 152:151 ەسەبىمەن جەڭىپ، قولا مەدال يەلەندى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بلوكتىق ساداق اتۋدان كوماندالىق سايىستا ۆيكتوريا ليان، روكسانا يۋنۋسوۆا جانە ديانا يۋنۋسوۆا التىن مەدال جەڭىپ العان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
