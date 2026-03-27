قازاقستاندىق ساداقشىلار ازيا كۋبوگىندا تاعى ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى ساداق اتۋدان تايلاندتىڭ بانگكوك قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا كۋبوگىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە تاعى ءۇش مەدال جەڭىپ الدى.
ەرلەر قۇراماسى كلاسسيكالىق ساداق اتۋدان جەڭىس تۇعىرىنىڭ ەڭ بيىك ساتىسىنا كوتەرىلدى. يلفات ابدۋللين، داۋلەتكەلدى جاڭبىرباي جانە داستان كارىموۆ فينالدا ءۇندىستان كومانداسىن 5:4 ەسەبىمەن جەڭدى.
وسى باعدارلامادا ايەلدەر قۇراماسى دا جارىستى ءبىرىنشى ورىنمەن اياقتادى. شەشۋشى كەزدەسۋدە الەكساندرا زەمليانوۆا، ساميرا جۇماعۇلوۆا جانە ديانا تۇرسىنبەك قىتاي قۇراماسىنان باسىم ءتۇستى (6:2).
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، سونىمەن قاتار بلوكتىق ساداق اتۋدان ارالاس كوماندالىق سايىستا ۆيكتوريا ليان مەن بۋنەد ميرزامەتوۆ سينگاپۋر سپورتشىلارىن 152:151 ەسەبىمەن جەڭىپ، قولا مەدال يەلەندى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بلوكتىق ساداق اتۋدان كوماندالىق سايىستا ۆيكتوريا ليان، روكسانا يۋنۋسوۆا جانە ديانا يۋنۋسوۆا التىن مەدال جەڭىپ العان ەدى.