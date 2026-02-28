12:12, 28 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستاندىق قوس سپورتشى قىز البانيادا التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM – قازاقستان قۇراماسى كۇرەستەن البانيانىڭ تيرانا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان تۋرنيردە بىرنەشە مەدالعا قول جەتكىزدى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
بەدەلدى جارىستا ەل قورجىنىنا العاشقى التىن جۇلدەلەردى لاۋرا الماعانبەتوۆا مەن زەينەپ بايانوۆا سالدى.
زەينەپ بايانوۆا 50 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا توپ جارىپ، فينالدا ءۇندىستان وكىلى پريانشي پراجاپاتتى جەڭدى.
ال لاۋرا الماعانبەتوۆا 55 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا چەمپيون اتانىپ، شەشۋشى بەلدەسۋدە ۋكراينا سپورتشىسى ليليا مالانچۋكتى ۇتتى.