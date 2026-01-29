قازاقستاندىق «قايرات» «ارسەنالمەن» كەزدەسۋدە سەنساتسيا جاساۋعا جاقىن قالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق «قايرات» UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ سەگىزىنشى تۋرىندا انگليانىڭ «ارسەنال» (لوندون) كومانداسىنا ەسە جىبەردى.
قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر بۇل كەزدەسۋدى اسىعا كۇتتى. «ارسەنال» الەمدەگى ەڭ بەدەلدى كلۋبتىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانادى. سوندىقتان ولاردىڭ كوكەيىندە الماتىلىق كلۋب ازۋلى قارسىلاسىنا قالاي توتەپ بەرە الادى دەگەن ساۋالدىڭ بولعانى راس.
«قايرات» العاشقى مينۋتتان تولاسسىز شابۋىلعا تويتارىس بەرۋگە تىرىستى. دەگەنمەن انگليالىق كوماندا جىلدام گول سوعۋ مۇمكىندىگىن ىزدەدى. ناتيجەسىندە ولاردىڭ قاتارىنان ۆيكتور ديەكەرەش 2-مينۋتتا كوزدەگەن نىسانادان ءمۇلت كەتكەن جوق.
ويىننىڭ 7-مينۋتىندا الماتىلىق كلۋب تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە مۇمكىندىك الدى. «قايرات» شابۋىلشىسى جورجينونى لوندوندىق كوماندا قورعاۋشىلارى ءوز الاڭىندا شالىپ جىققان ەدى. ونىڭ ءوزى پەنالتيدى مۇلتىكسىز ورىنداي ءبىلدى.
ودان كەيىن لوندوندىق كلۋبتان كاي حاۆەرتس 15، گابريەل مارتينەللي 33-مينۋتتا مەرگەندىك تانىتىپ، باسىمدىقتى ارتتىرا ءتۇستى.
ەكىنشى كەزەڭدە دە انگليالىق كلۋب ويىن تىزگىنىن ءوز قولىندا ۇستاۋعا تىرىستى. دەسە دە وعان «قايرات» لايىقتى تويتارىس بەرىپ جاتتى. ەسەسىنە 93-مينۋتتا قازاقستاندىق كوماندادان ريكاردينو ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتتى.
وسىلايشا الماتىلىق كلۋب قارسىلاسىنا 2:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.
وسىعان دەيىن نەگىزگى كەزەڭدە «قايرات» پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3، بەلگيانىڭ «بريۋگگەسىىنە» 1:4 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
اعىلشىندىق كوماندا جارىس بارىسىندا يسپانيانىڭ «اتلەتيك بيلباو» (2:0)، گرەكيانىڭ «وليمپياكوس» (2:0)، يسپانيانىڭ «اتلەتيكو مادريد» (4:0)، چەحيانىڭ «سلاۆيا» (3:0)، گەرمانيانىڭ «باۆاريا» (3:1)، بەلگيانىڭ «بريۋگگە» (3:0)، يتاليانىڭ «ينتەر» (3:1) كلۋبتارىنان باسىم ءتۇستى.
اۆتور
ءادىلجان ۇمبەت