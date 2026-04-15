قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەت الەمدىك رەيتينگىدە ۇزدىكتەر قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى بەدەلدى QS Stars رەيتينگىلىك جۇيەسىندە ەڭ جوعارى 5 جۇلدىزدىق باعالاۋعا يە بولىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە ماڭىزدى جەتىستىككە قول جەتكىزدى.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى حابارلادى.
بۇل ناتيجە ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە دامىعانىن جانە ءبىلىم بەرۋ، عىلىم مەن ينستيتۋتسيونالدىق باسقارۋ سالالارىندا الەمدىك وزىق ستاندارتتارعا تولىق سايكەس كەلەتىنىن ايقىن دالەلدەيدى.
QS Stars - جوعارى وقۋ ورىندارىن كەشەندى تۇردە باعالايتىن حالىقارالىق مويىندالعان جۇيە. ول ءبىلىم بەرۋ ساپاسى، عىلىمي زەرتتەۋلەر، ينفراقۇرىلىم، تۇراقتى دامۋ، تۇلەكتەردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋى جانە حالىقارالىق ىقپالداستىق سياقتى نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزەدى.
باعالاۋ ناتيجەسىندە ۋنيۆەرسيتەت وقىتۋ ساپاسى، ينفراقۇرىلىم، تۇلەكتەردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋى، حالىقارالىق سەرىكتەستىك جانە تۇراقتى دامۋ باعىتتارى بويىنشا ەڭ جوعارى 5 جۇلدىزعا يە بولىپ، ءوزىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
- مەملەكەت ۋنيۆەرسيتەتتەردى جان-جاقتى قولداپ، ولاردىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا، عىلىمدى دامىتۋعا، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىنە ينتەگراتسيالانۋىنا بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساپ وتىر. وسىنداي ستراتەگيالىق قولداۋدىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارى جاھاندىق اكادەميالىق ورتادا ءوز پوزيتسيالارىن نىعايتىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ش ق ت ۋ- دىڭ QS Stars رەيتينگىندە ەڭ جوعارى باعالانۋى ەلىمىزدىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ الەۋەتىن كورسەتىپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى رەتىندەگى بەدەلىن ارتتىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پاسپورتى حالىقارالىق رەيتينگىدە 57-ورىندا تۇر. بيىل ەلدىڭ پوزيتسياسى 4 ساتىعا جوعارىلاعان.