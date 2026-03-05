ق ز
    قازاقستاندىق ميللياردەر «توبىل» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس قۇرىلتايشىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قوستانايلىق «توبىل» فۋتبول كلۋبىنىڭ جاڭا قۇرىلتايشىسى پايدا بولدى. بۇل جونىندە كلۋبتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.

    Қазақстандық миллиардер «Тобыл» футбол клубының бас құрылтайшысы болды
    Фото: «Тобыл» футбол клубы

    - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ فۋتبولدى كوممەرتسيالاندىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، ERG ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى - باس اتقارۋشى ديرەكتورى ش. يبراگيموۆ قوستانايلىق «توبىل» فۋتبول كلۋبىنىڭ جاڭا باس قۇرىلتايشىسى اتانادى. مۇنداي ءىرى ءارى سەنىمدى سەرىكتەستىڭ قولداۋىمەن «توبىل» كومانداسى جاڭا جەتىستىكتەرگە جەتۋگە مۇمكىندىك الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، قوستانايلىق كلۋب بيىل قازاقستان سۋپەركۋبوگىن يەلەندى. قازاقستاندىق مامان نۇربول جۇماسقاليەۆ جاتتىقتىراتىن كوماندا الماتىلىق «قايراتتى» پەنالتيلەر سەرياسىندا جەڭىپ، جاڭا ماۋسىمداعى العاشقى جۇلدەلەرىنە قول جەتكىزدى.

