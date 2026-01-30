قازاقستاندىق ماي وندىرۋشىلەر ەستونياعا 5 ميلليون دوللار كولەمىندە ءونىم جەتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق ماي وندىرۋشىلەر ەكسپورت گەوگرافياسىن ەۋروپا وداعى ەلدەرىنە كەڭەيتىپ جاتىر.
2026-جىلعى Gulfood حالىقارالىق ازىق-تۇلىك جانە سۋسىندار كورمەسى اياسىندا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى باسشىسى ايداربەك ساپاروۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن دوڭگەلەك ۇستەل قورىتىندىسى بويىنشا مايلى داقىلدار وڭدەۋشىلەردىڭ ۇلتتىق قاۋىمداستىعى مەن ەستوندىق Aktsiaselts Letofin كومپانياسى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
قۇجات قازاقستاننىڭ ماي ونىمدەرىن كەمىندە 5 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ساتىپ الۋدى كوزدەيدى. بۇل كەلىسىم قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى ەلدەرى اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولىپ سانالادى.
مايلى داقىلدار وڭدەۋشىلەردىڭ ۇلتتىق قاۋىمداستىعى پرەزيدەنتى يادىكار يبراھيموۆتىڭ ايتۋىنشا، وتاندىق ماي ونىمدەرى ەۋروپا نارىعىندا سەنىمدى تۇردە ۇسىنىلىپ كەلەدى.
«بۇگىنگى تاڭدا قازاقستان ەۋروپا وداعىندا كۇنباعىس شروتىن ەكسپورتتاۋ كولەمى بويىنشا ءۇشىنشى ورىن الادى. قول قويىلعان كەلىسىم جەتكىزىلىمدەردى ارتتىرۋمەن قاتار، بۇكىل سالانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ايتارلىقتاي كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى ول.
سونداي-اق قاۋىمداستىق باسشىسى پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ قازاقستان ونىمدەرىنە، اسىرەسە پرەميۋم سەگمەنتتەگى بوتەلكەلەنگەن كۇنباعىس مايىنا جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى بىرنەشە ماي زاۋىتى ءونىمدى تازالاۋ جانە قاپتاۋ بويىنشا جاڭا جەلىلەردى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل ەكسپورتقا باعىتتالعان برەندتەردى دامىتۋعا جانە قوسىمشا نارىقتىق سەگمەنتتەردى يگەرۋگە جول اشادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ب ا ءا- گە استىق، ەت جانە مايلى داقىلدار ەكسپورتىنىڭ كولەمىن ارتتىرماق.