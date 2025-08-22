قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار بەيجىڭدە وليمپيادا جولداماسىنا تالاسادى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك ايىندا قىتاي استاناسىندا 2026 -جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا ىرىكتەۋ تۋرنيرى وتەدى. بۇل - جولداما الۋ ءۇشىن سوڭعى مۇمكىندىك. بايراقتى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسادى.
ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ تاراتقان اقپاراتىنا سۇيەنسەك، قازىرگى كەزدە قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشىلاردا ەكى جولداما بار. 2025 -جىلى بوستوندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا ميحايل شايدوروۆ پەن سوفيا سامودەلكينا ىرىكتەۋ تالابىن ورىنداپ شىققان ەدى. سول سەبەپتى بۇل جولدامالار سولارعا بەكىتىلەدى دەۋگە تولىق نەگىز بار (جولدامالار جەكە سپورتشىعا ەمەس، ەلگە بەرىلەدى).
ەكى سپورتشى دا ءسوزسىز ۇلتتىق قۇرامانىڭ كوشباسشىلارى سانالادى. شايدوروۆ الەم بىرىنشىلىگىندە كۇمىس مەدال جەڭىپ العان ەدى. ءقازىردىڭ وزىندە ول 2026 -جىلعى وليمپيادادا جۇلدە ءۇشىن كۇرەسەتىن باستى ۇمىتكەرلەردىڭ قاتارىندا تۇر.
ەندىگى كەزەكتە قازاقستان ەرلەر اراسىنداعى جەكەلەي سايىستا جانە مۇزداعى بي بويىنشا قوسىمشا كۆوتا الۋعا تىرىسادى. ەرلەر اراسىنداعى سايىسقا دياس جيرەنبايەۆ قاتىسادى. قوسالقى قۇرامدا نيكيتا كريۆوشەيەۆ، ولەگ مەلنيكوۆ جانە ارتۋر سماگۋلوۆ بار. مۇزداعى بيدەن بويسانگۋر داتييەۆ پەن گاۋحار ناۋرىزوۆا ەل نامىسىن قورعايدى.
جيرەنبايەۆتىڭ نەگىزگى قارسىلاستارىنىڭ قاتارىندا حەنگەم كيم (وڭتۇستىك كورەيا)، فرانسۋا پيتو (فرانسيا)، بۋراك دەميربوگا (تۇركيا)، ماۋريتسيو زاندرون (اۆستريا)، گەورگي رەشتەنكو (چەحيا)، ەۆگەني پۋزانوۆ (بەلارۋس)، دونوۆان كارريلو (مەكسيكا)، سەمەن دانيليانتس (ارمەنيا) بار.
ايتا كەتەرلىگى، جەڭىسكە جەتۋ مىندەتتى ەمەس. سەبەبى، تۋرنير قورىتىندىسى بويىنشا ۇزدىك بەستىككە كىرۋ جەتكىلىكتى. بۇل - الداعى جارىستىڭ نەگىزگى ىرىكتەۋ شارتى.
مۇزداعى بيدەن 20 جۇپ ونەر كورسەتەدى. داتيەۆ پەن ناۋرىزوۆاعا قارسىلاس بولاتىنداردىڭ قاتارىندا يتاليا، يسپانيا، قىتاي، گرۋزيا، جاپونيا، يرلانديا، ۆەنگريا، اۆستريا جانە وزگە دە ەلدەردىڭ جۇپتارى بار.
ايتا كەتەيىك، ىرىكتەۋ تۋرنيرى بەيجىڭدە 18-21-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەدى.