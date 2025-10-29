ق ز
    12:53, 29 - قازان 2025 | GMT +5

    كىتاپ وقيمىن دەگەن ازامات ايىپپۇل ارقالادى

    باتىس قازاقستان وبلىسى، سىرىم اۋداندىق سوتى ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 453-بابى 1-بولىگى بويىنشا (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ءونىمىن، سونداي-اق وزگە دە ءونىمدى دايىنداۋ، ساقتاۋ، اكەلۋ، تاسىمالداۋ، تاراتۋ) اكىمشىلىك ءىستى قارادى.

    кітап
    istockphoto.com

    بۇلدىرتى اۋىلىنىڭ تۇرعىنىنان ءدىني مازمۇنداعى بىرنەشە كىتاپتار تابىلعان. اتاپ ايتقاندا، «توۆحيد ي شيرك»، «يسلامسكايا اكيدا» جانە شاريعات ىلىمدەرىن وقۋعا ارنالعان باعدارلامالار انىقتالعان. بۇل ماتەريالدار ەل اۋماعىندا ساقتاۋعا جانە تاراتۋعا تىيىم سالىنعان.

    سوت وتىرىسىندا ازامات كىناسىن مويىنداپ، كىتاپتاردى بۇرىن دۇكەننەن ساتىپ العانىن ءتۇسىندىردى.

    سوت شەشىمى

    سىرىم اۋداندىق سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن ك. ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 453-بابى 1-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، 55048 تەڭگە كولەمىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەندى.

    ۇلىس مەديا

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
