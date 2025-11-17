قازاقستاندىق كيبەرسپورتشى كەزەكتى مارتە حالىقارىلىق تۋرنيردە توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - دانيل گولۋبەنكو BLAST Rivals Finals Season 2 فينالىندا قاتارىنان ءۇشىنشى رەت جەڭىسكە جەتتى.
سپورت شرەدينگەرا تەلەگرام ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، دانيل گولۋبەنكو CS 2 ويىنىندا برازيليالىق FURIA كومانداسىنىڭ ساپىندا سىنعا ءتۇستى.
Molodoy لاقاپ اتىمەن تانىمال وتانداسىمىز BLAST Rivals Finals Season 2 فينالىندا Team Falcons كومانداسىمەن كەزدەستى. العاشقى كەزەڭدە 2:13 ەسەبىمەن Inferno باسىم ءتۇستى. ءبىراق FURIA قاتارىنان ەكى ويىندا جەڭىسكە جەتتى: Nuke 13:9 جانە Train 19:15.
ءتورتىنشى ويىن كەزىندە Mirage جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتتى (32-19-3) جانە ويىن قوسىمشا ۋاقىتقا جالعاستى. شەشۋشى كەزەڭدە FURIA جۇلدىزدى ويىنشىلار قاتارىندا m0NESY ،NiKo ،kyosuke باق سىناپ، ءۇشىنشى رەت قاتارىنان چەمپيون بولدى.
ايتا كەتەيىك، اتالعان جارىستىڭ جۇلدە قورى - $125000.
الدا ماۋسىمنىڭ باستى تۋرنيرى، StarLadder Budapest Major 2025 ءتۋرنيرى بار. وندا FURIA باستى فاۆوريتتەردىڭ ءبىرى سانالادى.