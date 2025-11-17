ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:16, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق كيبەرسپورتشى كەزەكتى مارتە حالىقارىلىق تۋرنيردە توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - دانيل گولۋبەنكو BLAST Rivals Finals Season 2 فينالىندا قاتارىنان ءۇشىنشى رەت جەڭىسكە جەتتى.

    Қазақстандық киберспортшы кезекті рет халықарылық турнирде топ жарды
    فوتو: Qazsport

    سپورت شرەدينگەرا تەلەگرام ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، دانيل گولۋبەنكو CS 2 ويىنىندا برازيليالىق FURIA كومانداسىنىڭ ساپىندا سىنعا ءتۇستى.

    Molodoy لاقاپ اتىمەن تانىمال وتانداسىمىز BLAST Rivals Finals Season 2 فينالىندا Team Falcons كومانداسىمەن كەزدەستى. العاشقى كەزەڭدە 2:13 ەسەبىمەن Inferno باسىم ءتۇستى. ءبىراق FURIA قاتارىنان ەكى ويىندا جەڭىسكە جەتتى: Nuke 13:9 جانە Train 19:15.

    ءتورتىنشى ويىن كەزىندە Mirage جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتتى (32-19-3) جانە ويىن قوسىمشا ۋاقىتقا جالعاستى. شەشۋشى كەزەڭدە FURIA جۇلدىزدى ويىنشىلار قاتارىندا m0NESY ،NiKo ،kyosuke باق سىناپ، ءۇشىنشى رەت قاتارىنان چەمپيون بولدى.

    ايتا كەتەيىك، اتالعان جارىستىڭ جۇلدە قورى - $125000.

    الدا ماۋسىمنىڭ باستى تۋرنيرى، StarLadder Budapest Major 2025 ءتۋرنيرى بار. وندا FURIA باستى فاۆوريتتەردىڭ ءبىرى سانالادى.

    تەگ:
    سپورت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار