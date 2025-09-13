قازاقستاندىق ەكى بوكسشى ليۆەرپۋلدە التىن ءۇشىن جۇدىرىقتاسادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ (World Boxing) ليۆەرپۋلدە (انگليا) وتەتىن سەگىز فينالدىق جەكپە-جەگى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى Sports.kz جازدى.
بۇل فينالداردىڭ ەكەۋىندە قازاقستاندىق بوكسشىلار باق سىنايدى:
ەرلەر اراسىندا - ايبەك ورالباي (90+ ك گ)،
ايەلدەر اراسىندا - ايدا ابىكەيەۆا (65 ك گ).
ەكەۋى دە وزبەكستان سپورتشىلارىمەن كەزدەسەدى.
فينالدىق جەكپە-جەكتەر ءتىزىمى:
ەرلەر:
60 ك گ - ابدۋماليك حالوكوۆ (وزبەكستان) vs لۋيس گابريەل دە وليۆەيرا (برازيليا)
75 ك گ - رامي كيۆان (بولگاريا) vs فازليددين ەركينبويەۆ (وزبەكستان)
90 ك گ - يساياس سانتوس ريبەيرو فيلو (برازيليا) vs تۋرابەك حابيبۋللايەۆ (وزبەكستان)
90+ ك گ - ايبەك ورالباي (قازاقستان) vs دجاحونگير زوكيروۆ (وزبەكستان)
ايەلدەر:
57 ك گ - يۋليا شەرەمەتا (پولشا) vs جاسمين (ءۇندىستان)
60 ك گ - رەبەكا دە ليما سانتوس (برازيليا) vs انەتا رىگەلسكا (پولشا)
65 ك گ - ايدا ابىكەيەۆا (قازاقستان) vs ناۆباحور حاميدوۆا (وزبەكستان)
80+ ك گ - نۋپۋر (ءۇندىستان) vs اگاتا كاچمارسكا (پولشا)
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ايبەك ورالباي ليۆەرپۋلدە ( ۇلى بريتانيا) ءوتىپ جاتقان بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا جولداما العان بولاتىن.