    قازاقستاندىق ەكى بوكسشى ليۆەرپۋلدە التىن ءۇشىن جۇدىرىقتاسادى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ (World Boxing) ليۆەرپۋلدە (انگليا) وتەتىن سەگىز فينالدىق جەكپە-جەگى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى Sports.kz جازدى.

    ю
    فوتو: ۇ و ك

    بۇل فينالداردىڭ ەكەۋىندە قازاقستاندىق بوكسشىلار باق سىنايدى:

    ەرلەر اراسىندا - ايبەك ورالباي (90+ ك گ)،

    ايەلدەر اراسىندا - ايدا ابىكەيەۆا (65 ك گ).

    ەكەۋى دە وزبەكستان سپورتشىلارىمەن كەزدەسەدى.

    فينالدىق جەكپە-جەكتەر ءتىزىمى:

    ەرلەر:
    60 ك گ - ابدۋماليك حالوكوۆ (وزبەكستان) vs لۋيس گابريەل دە وليۆەيرا (برازيليا)

    75 ك گ - رامي كيۆان (بولگاريا) vs فازليددين ەركينبويەۆ (وزبەكستان)

    90 ك گ - يساياس سانتوس ريبەيرو فيلو (برازيليا) vs تۋرابەك حابيبۋللايەۆ (وزبەكستان)

    90+ ك گ - ايبەك ورالباي (قازاقستان) vs دجاحونگير زوكيروۆ (وزبەكستان)

    ايەلدەر:
    57 ك گ - يۋليا شەرەمەتا (پولشا) vs جاسمين (ءۇندىستان)

    60 ك گ - رەبەكا دە ليما سانتوس (برازيليا) vs انەتا رىگەلسكا (پولشا)

    65 ك گ - ايدا ابىكەيەۆا (قازاقستان) vs ناۆباحور حاميدوۆا (وزبەكستان)

    80+ ك گ - نۋپۋر (ءۇندىستان) vs اگاتا كاچمارسكا (پولشا)

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ايبەك ورالباي ليۆەرپۋلدە ( ۇلى بريتانيا) ءوتىپ جاتقان بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا جولداما العان بولاتىن.

