قازاقستاندىق كوماندا قىتايداعى حالىقارالىق يننوۆاتسيالىق بايقاۋدا كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 13-15-قازان ارالىعىندا جىڭجوۋ قىتاي ۋنيۆەرسيتەتىندە وتكەن ستۋدەنتتىك يننوۆاتسيالىق جوبالاردىڭ حالىقارالىق ج و و اراسىنداعى بايقاۋىنىڭ (China International University Student innovation Competition 2025) فينالدىق كەزەڭىندە س. سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كومانداسى ۇزدىك ناتيجەلەردىڭ ءبىرىن كورسەتىپ، Silver Award - كۇمىس مەدال يەگەرى اتاندى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بۇل جەتىستىك Seifullin University عىلىمي-يننوۆاتسيالىق الەۋەتىنىڭ جانە ونىڭ ستۋدەنتتەرىنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ جارقىن دالەلى.
بۇعان دەيىن قاز ا ت ز ۋ كومانداسى «قىتاي - ورتالىق ازيا» ەكىنشى سامميتى اياسىندا 2025 -جىلعى 6-شىلدەدە الماتىدا وتكەن وڭىرلىك فينالدا ءوز جوباسىمەن التىن جۇلدەنى - التىن مەدالدى جەڭىپ الىپ، قىتايدا حالىقارالىق كەزەڭگە شىققان.
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق فينالعا قاتىسۋعا بارلىق شىعىنداردى قىتاي تاراپى ءوز موينىنا الدى.
بيىل بايقاۋعا الەمنىڭ 161 ەلىنەن 5673 ج و و وكىلى قاتىستى. 24 ميلليوننان استام قاتىسۋشى 6,19 ميلليون جوبانى ۇسىندى.
ءبىرىنشى ورتالىق ازيا وڭىرلىك كەزەڭىنە بەس ەلدىڭ - قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، وزبەكستان جانە تۇرىكمەنستاننىڭ 82 ۋنيۆەرسيتەتىنەن 261 جوبا ءتۇستى.
قاز ا ت ز ۋ «جىلىجايداعى شەكسىز ساياحات: جاڭا جىبەك جولىنا اياق باسۋ جانە ينتەللەكتۋالدى يننوۆاتسياعا دەگەن كوزقاراستى دامىتۋ» جوباسىن ۇسىندى (Greenhouse-تاعى Endless Journey-جاساندى ينتەللەكت پەن ينتەللەكتۋالدى جاسىل ءۇيدى يننوۆاتسيالاۋعا ارنالعان «جاڭا جىبەك جولى» جوباسىن دامىتۋ جانە ۇسىنۋ) . جوبانىڭ ماقساتى- وسىمدىكتەردىڭ ءوسۋىن اۆتوماتتاندىرۋ، قورەكتىك زاتتاردىڭ سپەكترى مەن جارىقتى ينتەللەكتۋالدى رەتتەۋ ارقىلى ەنەرگيا تيىمدىلىگى مەن ەكولوگيالىق تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ.
جوبا جەتەكشىسى تورەبەك قۋاندىق - ەنەرگەتيكا ينستيتۋتىنىڭ ەكىنشى كۋرس دوكتورانتى. جوباعا قاتىسۋشىلار قۋاندىق رينات، اسەت تاتىنبەتوۆ، قاليجان ايدانا، ارىقبەكوۆ سۇلتان- ەنەرگەتيكا ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتتەرى؛ ءتۇرسىنالى بۇلان - «استانا» IT ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى.
كوماندا ناقتى دەرەكتەرگە سۇيەنىپ، جاساندى ينتەللەكت پەن زاتتار ينتەرنەتى جۇيەلەرىن بىرىكتىرەتىن ينتەللەكتۋالدى باسقارۋ مودەلىن جاسادى. بۇل شەشىم جىلىجايلاردا وسىمدىكتەردى ءتيىمدى وسىرۋگە، ەنەرگيا مەن تىڭايتقىشتاردى ۇنەمدەۋگە جانە تۇراقتى اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
قىتايدىڭ حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتارالىق يننوۆاتسيالىق جوبالار بايقاۋى الەمدەگى ەڭ بەدەلدى ستۋدەنتتىك عىلىمي جارىستاردىڭ ءبىرى. بۇل بايقاۋدىڭ ناتيجەلەرى «قوس ۇزدىك» (Double First-Class) جۇيەسىندەگى كوپتەگەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ءبىلىم ساپاسى مەن عىلىمي الەۋەتىن باعالاۋدىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى بولدى.
بايقاۋ بارىسىندا قىتاي تاراپى حالىقارالىق قاتىسۋشىلارمەن مادەني جانە عىلىمي بايلانىستاردى نىعايتتى. 12-19-قازان ارالىعىندا قىتايدىڭ باتىس اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ورمان شارۋاشىلىعى ۋنيۆەرسيتەتى (NWAFU) «قىتاي مەن ورتالىق ازيانىڭ جاس يننوۆاتورلارىنىڭ قىتايعا ساپارى»اتتى ءىس- شارا ۇيىمداستىردى. وسى باعدارلاما بارىسىندا 11 جوعارى وقۋ ورنىنان 28 جاس عالىم جىڭجوۋ، شيان جانە يانلين قالالارىنا جانە عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنا باردى.
NWAFU پرورەكتورى يان جۋشۋ اتاپ وتكەندەي، بۇل ءىس- شارا ەكىنشى قىتاي- ورتالىق ازيا سامميتىنىڭ يدەيالارىن جۇزەگە اسىرۋداعى ماڭىزدى قادام. حالىقارالىق جاستار ءبىر-بىرىنەن ۇيرەنەدى، ءوزارا تۇسىنىستىك پەن دوستىق ورناتادى- بىرلەسكەن عىلىمي ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعىنىڭ بەرىك نەگىزى.
قاز ا ت ز ۋ وكىلى قۋاندىق تورەبەك ۇلى ساپاردان العان اسەرىمەن ءبولىستى.
«بۇل تاجىريبە بىزگە قىتايدىڭ باي مادەنيەتى مەن زاماناۋي عىلىمي جەتىستىكتەرىن كورۋگە مۇمكىندىك بەردى. باتىس اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ورمان شارۋاشىلىعى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اقىلدى جىلىجاي سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى ەرەكشە شابىتتاندىردى. ءبىز ءوز زەرتتەۋىمىزدە قىتايدىڭ اگروتەحنولوگيالىق تاجىريبەسىن زەردەلەپ، ونى قازاقستاندا دامىتۋعا نيەتتىمىز» دەدى ول.