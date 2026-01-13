ق ز
    21:12, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق ەكس-چەمپيون بوكستان كەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ەكس-چەمپيون سەرگەي ليپينەتس مانسابىن اياقتايتىنىن مالىمدەدى.

    ا
    Фото: © Ethan Miller / Staff / Getty Images Sport

    كاسىپقوي بوكستان بۇرىنعى الەم چەمپيونى، قازاقستان وكىلى سەرگەي ليپينەتس (18-5-1، 13 KO) الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا مانسابىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Instagram قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى «كەلەسى جەكپە-جەك قاشان؟» دەگەن سۇراق قويعان. بۇعان جاۋاپ بەرگەن ليپينەتس:

    «مەنىڭشە، كاسىپقوي سپورتتاعى مانسابىمدى اياقتايتىن ۋاقىت كەلدى. مەن كيكبوكسينگتەن (اۋەسقويلار مەن كاسىپقويلار اراسىندا) الەم چەمپيونىمىن. سونداي-اق كاسىپقوي بوكستان دا الەم چەمپيونى اتاندىم»، - دەپ جازدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، سەرگەي ليپينەتس سوڭعى جەكپە-جەگىن وتكەن جىلدىڭ قازان ايىندا كاناداداعى مونرەال قالاسىندا، Montreal Casino ارەناسىندا وتكەن بوكس كەشىندە وتكىزگەن. ول بۇل كەزدەسۋدە كانادادا تۇراتىن، تەگى رەسەيلىك ارتۋر بيارسلانوۆكە (20-0، 16 KO) تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدان قابىلداعان شەشىمىمەن جول بەرگەن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
