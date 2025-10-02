ق ز
    09:40, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق جۇزۋشىلەر ازيا چەمپيوناتىندا ەل رەكوردىن جاڭارتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى جۇزۋدەن ءۇندىستاننىڭ احمەداباد قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىندا ەل رەكوردىن جاڭارتتى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қазақстандық жүзушілер ел рекордын жаңартты
    Фото: ҚР ҰОК

    ادىلبەك مۋسين، عالىمجان بالابەك، سوفيا سپودارەنكو جانە سوفيا ابۋباكىروۆا 4*100 مەترگە ەركىن ستيلدە جۇزۋدەن ارالاس ەستافەتادا ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى.

    ولار 3:35.36 ناتيجەسىمەن مارە سىزىعىن كەسىپ، قازاقستان رەكوردىن جاڭارتتى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىق ءجۇزۋشى ادىلبەك مۋسين ءۇندىستاننىڭ احمەداباد قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتاندى.

