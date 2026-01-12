قازاقستاندىق جولاۋشىلار پويىزدان ۇشاققا اۋىسىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى قازاقستاندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرىمەن 1,9 ميلليارد جولاۋشى تاسىمالداندى. بۇل 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 12,5 پايىزعا كوپ، دەپ حابارلايدى ستاتيستيكا بيۋروسى.
جولاۋشىلار تاسىمالىنان كاسىپورىنداردىڭ تاپقان كىرىسى 1,5 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى. ال جولاۋشىلار اينالىمى 88,9 ميلليارد جولاۋشى-كيلومەترگە جەتىپ، ءبىر جىل بۇرىنعى كورسەتكىشتەن 7,4 پايىزعا ارتتى.
جولاۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى اۆتوموبيل جانە قالالىق كولىك تۇرلەرىمەن تاسىمالدانعان.
2025-جىلى اۆتوبۋس، تروللەيبۋس، تاكسي جانە وزگە دە قالالىق كولىك قۇرالدارىمەن 1,9 ميلليارد جولاۋشى جۇرگەن. بۇل جالپى تاسىمال كولەمىنىڭ 98,1 پايىزىن قۇرايدى جانە وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 12,8 پايىزعا جوعارى. اتالعان باعىتتان تۇسكەن كىرىس 506,4 ميلليارد تەڭگە بولدى.
تەمىرجول كولىگىمەن 19,4 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدانىپ، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 6,7 پايىزعا ازايعان. تەمىرجول ارقىلى جولاۋشىلار تاسىمالىنان تۇسكەن كىرىس 142,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
اۋە كولىگىمەن 15,4 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدانىپ، كورسەتكىش ءبىر جىل بۇرىنعىمەن سالىستىرعاندا 4,8 پايىزعا ارتتى. اۋە تاسىمالدارىنان تۇسكەن كىرىس 918,1 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
ىشكى سۋ كولىگىمەن 253 مىڭ جولاۋشى تاسىمالداندى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9,5 پايىزعا كوپ. وسى تاسىمال تۇرىنەن تۇسكەن كىرىس 733,7 ميلليون تەڭگە بولدى.
جولاۋشىلار اينالىمىنىڭ ءوسۋى شىمكەنت (32,4 پايىز) جانە الماتى (24,8 پايىز) قالالارىندا، سونداي-اق الماتى (45,2 پايىز)، تۇركىستان (18 پايىز)، اباي (15,2 پايىز)، قاراعاندى (14,3 پايىز)، قىزىلوردا (13,9 پايىز)، شىعىس قازاقستان (7,1 پايىز)، اقتوبە (5,2 پايىز)، جەتىسۋ (4,8 پايىز)، پاۆلودار (4,7 پايىز)، ماڭعىستاۋ (4,4 پايىز) جانە باتىس قازاقستان (3,9 پايىز) وبلىستارىندا تىركەلدى.