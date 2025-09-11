ق ز
    14:42, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ەلەكتروندىق چيپ الىپ تاستالادى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزۋشى كۋالىگى ۇلگىسىنە تۇزەتۋلەر ەنگىزبەك. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.

    Водительское удостоверение ключи Жүргізуші куәлігі кілт
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/ Kazinform

    جوبانىڭ ماقساتى - جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ەلەكتروندىق چيپتى الىپ تاستاۋ، سەبەبى قارجىلىق تۇرعىدان ءتيىمدى.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، چيپ-مودۋلدى ەنگىزۋ جانە پايدالانۋ قوسىمشا شىعىندى تالاپ ەتەدى، ال ول فۋنكتسيانى قازىر مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسى مەن اقپاراتتىق جۇيە تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىر.

    - وسى ورايدا چيپتى الىپ تاستاۋ بيۋدجەت قاراجاتىن ۇنەمدەۋگە جانە قۇجاتتى دايىنداۋ پروتسەسىن وڭتايلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ تۇسىندىرىلگەن قۇجاتتا.

    ەسكە سالا كەتسەك، سەناتور مارات قوجايەۆ قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءتارتىبىن وزگەرتۋدى ۇسىندى.

    ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ونلاين رەجيمدە اۋىستىرۋعا بولادى.

