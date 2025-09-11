قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ەلەكتروندىق چيپ الىپ تاستالادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزۋشى كۋالىگى ۇلگىسىنە تۇزەتۋلەر ەنگىزبەك. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
جوبانىڭ ماقساتى - جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ەلەكتروندىق چيپتى الىپ تاستاۋ، سەبەبى قارجىلىق تۇرعىدان ءتيىمدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، چيپ-مودۋلدى ەنگىزۋ جانە پايدالانۋ قوسىمشا شىعىندى تالاپ ەتەدى، ال ول فۋنكتسيانى قازىر مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسى مەن اقپاراتتىق جۇيە تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
- وسى ورايدا چيپتى الىپ تاستاۋ بيۋدجەت قاراجاتىن ۇنەمدەۋگە جانە قۇجاتتى دايىنداۋ پروتسەسىن وڭتايلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ تۇسىندىرىلگەن قۇجاتتا.
ەسكە سالا كەتسەك، سەناتور مارات قوجايەۆ قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءتارتىبىن وزگەرتۋدى ۇسىندى.
ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ونلاين رەجيمدە اۋىستىرۋعا بولادى.