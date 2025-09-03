قازاقستاندىق جاس وسپىرىمدەر ەۋروپالىق وليمپيادادا باق سىناپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 29-تامىز بەن 4-قىركۇيەك ارالىعىندا بولگاريانىڭ شۋمەن قالاسىندا ينفورماتيكادان IX ەۋروپالىق جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسى (EJOI) ءوتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
JOI - 15 جاسقا دەيىنگى جاس وسپىرىمدەر اراسىندا باعدارلامالاۋ مەن الگوريتمدىك ەسەپتەردى شەشۋ بويىنشا ۇيىمداستىرىلاتىن جىل سايىنعى زياتكەرلىك سايىس. بۇل بەدەلدى دودا جاس قاتىسۋشىلار ءۇشىن حالىقارالىق ينفورماتيكا وليمپياداسىنا (IOI) قاتىسۋدىڭ ماڭىزدى ىرىكتەۋ الاڭى ءارى كاسىبي دايىندىق ترامپلينى بولىپ سانالادى.
بيىلعى وليمپياداعا 24 مەملەكەتتەن كەلگەن وقۋشىلار قاتىسۋدا. قازاقستان قۇراما كومانداسى وليمپيادالىق رەزەرۆتىڭ ۇزدىك وكىلدەرىنەن قۇرالعان.
كوماندا قۇرامى:
* ءابىلمانسۇر قۇرمەت - اتىراۋ وبلىسى، ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛
* ءنۇرالى شايمەردەن - كوكشەتاۋ قالاسى، ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛
* دىنمۇحاممەد مۇعجان - كوكشەتاۋ قالاسى، ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛
* سايات يۋسۋپوۆ - وسكەمەن قالاسى، ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى.
جاس وليمپيادشىلارعا تاجىريبەلى جاتتىقتىرۋشىلار جەتەكشىلىك ەتەدى:
* ءالىمجان امانوۆ - PhD دوكتورى، قبتۋ پروفەسسور- اسسيستەنتى؛
* باتىر سارداربەكوۆ - رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق وليمپيادالار مەن سپورتتىق باعدارلامالاۋ چەمپيوناتتارىنىڭ جەڭىمپازى.
انىقتاما ءۇشىن: ەۋروپالىق جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسى (EJOI) العاش رەت 2017-جىلى بولگاريانىڭ سوفيا قالاسىندا ۇيىمداستىرىلدى. بىلتىر كيشينيەۆتە (مولدوۆا) وتكەن EJOI-2024 دوداسىندا قازاقستان قۇراما كومانداسى ءتورت مەدال يەلەنگەن بولاتىن.
ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇراماسى EuroSkills Herning 2025 چەمپيوناتىنا قاتىسادى.