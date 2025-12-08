ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:55, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق جاس تەننيسشى ءۇندىستاندا قاتارىنان ەكى رەت توپ جاردى

    استانا. قازاقپارات - تەننيسشى البينا كاكەنوۆا 18 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ءۇندىستاندا وتكەن ITF Juniors 100 تۋرنيرلەرىندە چەمپيون اتاندى، - دەپ حابارلايدى ق ت ف.

    ا
    Фото: ҚТФ

    البينا كاكەنوۆا الدىمەن وتانداسى ءساتيما تورەگەنمەن بىرگە جۇپتىق سىندا نيۋ-دەلي دوداسىندا ۇزدىك شىقتى.

    ولار فينالدا رەسەيلىك كسەنيا احرامەيەۆا - ەۆا كوليادينانى 6:4، 6:4 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى.

    البينا كاكەنوۆا جەكەلەي سىندا پۋنە قالاسىندا وتكەن جارىستا دا قارسىلاس شاق كەلتىرمەدى. ول ءۇندىستاندىق ديا رامەشتى 6:2، 6:0 ەسەبىمەن ويسىراتا ۇتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار