22:55, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قازاقستاندىق جاس تەننيسشى ءۇندىستاندا قاتارىنان ەكى رەت توپ جاردى
استانا. قازاقپارات - تەننيسشى البينا كاكەنوۆا 18 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ءۇندىستاندا وتكەن ITF Juniors 100 تۋرنيرلەرىندە چەمپيون اتاندى، - دەپ حابارلايدى ق ت ف.
البينا كاكەنوۆا الدىمەن وتانداسى ءساتيما تورەگەنمەن بىرگە جۇپتىق سىندا نيۋ-دەلي دوداسىندا ۇزدىك شىقتى.
ولار فينالدا رەسەيلىك كسەنيا احرامەيەۆا - ەۆا كوليادينانى 6:4، 6:4 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى.
البينا كاكەنوۆا جەكەلەي سىندا پۋنە قالاسىندا وتكەن جارىستا دا قارسىلاس شاق كەلتىرمەدى. ول ءۇندىستاندىق ديا رامەشتى 6:2، 6:0 ەسەبىمەن ويسىراتا ۇتتى.