قازاقستاندىق جاس فۋتبولشى الەمدەگى ەڭ ۇزدىك جاس ويىنشىلار تىزىمىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - «قايرات» جانە قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى داستان ساتپايەۆقا بەدەلدى بريتاندىق باسىلىم The Guardian نازار اۋداردى.
جۋرناليستەردىڭ باعالاۋىنشا، قازاقستاندىق فۋتبولشى الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك 60 جاس دارىندى ويىنشىسى قاتارىنا ەنگەن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
اعىلشىن باسىلىمى الەمدىك فۋتبولداعى ەڭ ۇزدىك جاس تالانتتاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى. بۇل رەيتينگكە «پاري سەن-جەرمەن»، «بارسەلونا»، «باۆاريا» سەكىلدى الپاۋىت كلۋبتاردىڭ ويىنشىلارىمەن قاتار، الماتىلىق «قايراتتىڭ» وكىلى دە كىردى.
The Guardian-نىڭ پىكىرىنشە، «چەلسي» كلۋبى ساتپايەۆتى 4 ميلليون ەۋروعا ساتىپ الۋ ارقىلى تاماشا كەلىسىم جاساعان:
چەلسي قاڭتار ايىندا ساتپايەۆتى 4 ميلليون ەۋروعا ساتىپ العانىنا قۋانۋ كەرەك. سەبەبى ونىڭ نارىقتىق باعاسى الداعى ۋاقىتتا ەداۋىر وسەدى دەپ كۇتىلۋدە. ول جىلدامدىق پەن جوعارى تەحنيكالىق شەبەرلىكتى جاستايىنان قالىپتاسقان ويىن ويلاۋ قابىلەتىمەن ۇشتاستىرا بىلەدى جانە 2026-جىلدىڭ تامىزىندا «ستەمفورد بريدجگە» كەلگەن سوڭ پرەمەر-ليگادا ءوزىن كورسەتۋگە نيەتتى، - دەپ جازادى باسىلىم.
باسىلىم جاساعان تىزىمگە 2008-جىلى تۋعان جاس ويىنشىلار ەنگىزىلگەن. Transfermarkt پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ ىشىندەگى ەڭ قىمباتتارى - «باۆاريانىڭ» لەننارت كارل (20 ميلليون ەۋرو) جانە «پاري سەن-جەرمەننىڭ» يبراگيم مبايە (15 ميلليون ەۋرو). ال The Guardian بۇل ءتىزىمدى قانداي ناقتى كريتەريلەرمەن قۇرعانىن اشىپ ايتقان جوق.
داستان ساتپايەۆ كىم؟
ەسكە سالايىق، 17 جاستاعى داستان ساتپايەۆ - قازاقستاندىق ەڭ تانىمال جاس فۋتبولشىلاردىڭ ءبىرى. وتكەن ماۋسىمدا ول «قايراتتىڭ» جاستار قۇراماسىندا ويناپ، نەگىزگى كوماندا ساپىندا دا دەبيۋت جاساعان.
چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە 17 جاستاعى ساتپايەۆ جەتى ويىندا ءۇش گول سوعىپ، «قايراتتىڭ» توپتىق كەزەڭگە شىعۋىنا ۇلكەن ۇلەس قوستى.
ايتا كەتسەك، داستان ساتپايەۆ الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ ماتچتارىنا جاراقاتىنا بايلانىستى قاتىسا المادى. ونىڭ جوقتىعىندا ۇلتتىق قۇرامامىز ءتورت ۇپاي جيناپ، ليحتەنشتەيندى (4:0) ويسىراتا جەڭىپ، سولتۇستىك ماكەدونيامەن (1:1) تەڭ ءتۇستى.