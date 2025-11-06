قازاقستاندىق جاس عالىم وكسفوردتا قازاق ءتىلىن وقىتادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق جاس عالىم ديدار سادىق وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق ءتىلى پانىنەن ساباق بەرەدى، دەپ حابارلايدى «ادىرنا» ءتىلشىسى Grants.kz-كە سىلتەمە جاساپ.
بالالىق شاعىنان قازاق ءتىلىن ەرەكشە جاقسى كورگەن ديدار ۇلكەندەردىڭ اڭگىمەسىن قىزىعا تىڭداعان. انا ءتىلىن الەمگە تانىتۋدى ارمانداعان ول كەيىن ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ-دىڭ فيلولوگيا فاكۋلتەتىن ءبىتىرىپ، احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتىنداعىلىمي قىزمەتىن باستاعان.
قازىرگى تاڭدا ديدار - وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق ءتىلىن وقىتاتىن العاشقى ۇستاز. بۇل - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەسى. 2024 -جىلى باستالعان پيلوتتىق جوبا اياسىندا قازاق ءتىلى وقۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن.
بۇگىندە ديدار سادىق شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە قازاق ءتىلىن ۇيرەتىپ، ۇلتتىق مادەنيەت پەن ءداستۇردى دارىپتەپ ءجۇر. ونىڭ ايتۋىنشا، ءتىل ۇيرەتۋ - جاي عانا جۇمىس ەمەس، قازاق مادەنيەتى مەن الەم اراسىنداعى رۋحاني كوپىرگە اينالعان ومىرلىك ميسسيا.