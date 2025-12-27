ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:15, 27 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق فايتەرلەر دوپينگ-تەكسەرىستەن ءوتتى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق UFC فايتەرلەرى شاۆكات راحمونوۆ پەن اسۋ المابايەۆ كەزەكتى رەت دوپينگ-تەكسەرىستەن ءوتتى.

    ا
    Фото: ©UFC

    بۇل تۋرالى UFC سپورتشىلارىنىڭ دوپينگ-باقىلاۋىن قاداعالايتىن UFC Drug Testing Watch اككاۋنتى X الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەدى.

    شاۆكات راحمونوۆ ءۇشىن بۇل تەكسەرىس 2025-جىلعى ءتورتىنشى دوپينگ-باقىلاۋ بولدى. «نوماد» UFC- دە جارتىلاي ورتا سالماقتا ونەر كورسەتەدى جانە رەيتينگتە ەكىنشى ورىندا تۇر. سوڭعى جەكپە-جەگىن ول 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا وتكىزىپ، يرلانديالىق يان گەرريدى تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭگەن ەدى. الايدا سول كەزدەسۋدە العان جاراقاتىنا بايلانىستى راحمونوۆ 2025-جىل بويى وكتاگونعا شىقپاي، چەمپيوندىق بەلبەۋ ءۇشىن ايقاسۋ مۇمكىندىگىن جىبەرىپ الدى.

    ال UFC- ءدىڭ اسا جەڭىل سالماق دارەجەسىندە جەتىنشى ورىندا تۇرعان اسۋ المابايەۆ بيىل التىنشى رەت دوپينگ-تەست تاپسىردى. ول سوڭعى جەكپە-جەگىن 22-قاراشادا وتكىزىپ، امەريكالىق الەكس پەرەستى قىلقىندىرۋ ادىسىمەن جەڭگەن بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
