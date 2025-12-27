قازاقستاندىق فايتەرلەر دوپينگ-تەكسەرىستەن ءوتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق UFC فايتەرلەرى شاۆكات راحمونوۆ پەن اسۋ المابايەۆ كەزەكتى رەت دوپينگ-تەكسەرىستەن ءوتتى.
بۇل تۋرالى UFC سپورتشىلارىنىڭ دوپينگ-باقىلاۋىن قاداعالايتىن UFC Drug Testing Watch اككاۋنتى X الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەدى.
شاۆكات راحمونوۆ ءۇشىن بۇل تەكسەرىس 2025-جىلعى ءتورتىنشى دوپينگ-باقىلاۋ بولدى. «نوماد» UFC- دە جارتىلاي ورتا سالماقتا ونەر كورسەتەدى جانە رەيتينگتە ەكىنشى ورىندا تۇر. سوڭعى جەكپە-جەگىن ول 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا وتكىزىپ، يرلانديالىق يان گەرريدى تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭگەن ەدى. الايدا سول كەزدەسۋدە العان جاراقاتىنا بايلانىستى راحمونوۆ 2025-جىل بويى وكتاگونعا شىقپاي، چەمپيوندىق بەلبەۋ ءۇشىن ايقاسۋ مۇمكىندىگىن جىبەرىپ الدى.
ال UFC- ءدىڭ اسا جەڭىل سالماق دارەجەسىندە جەتىنشى ورىندا تۇرعان اسۋ المابايەۆ بيىل التىنشى رەت دوپينگ-تەست تاپسىردى. ول سوڭعى جەكپە-جەگىن 22-قاراشادا وتكىزىپ، امەريكالىق الەكس پەرەستى قىلقىندىرۋ ادىسىمەن جەڭگەن بولاتىن.