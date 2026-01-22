قازاقستاندىق شورت-ترەكشىلەر قىتايداعى تۋرنيردە ءتورت مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاس وسپىرىمدەر قۇراماسى شورت-ترەكتەن قىتايدىڭ سيتايحە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق تۋرنيردە ءساتتى ونەر كورسەتتى.
ۇلتتىق قۇراما بۇل جارىستا ءتورت جۇلدەگە قول جەتكىزدى. قازاقستاندىق سپورتشىلار ەرلەر جانە ايەلدەر ەستافەتالارىندا ەكى رەت كۇمىس مەدال يەلەندى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، سونداي-اق الينا گالەچينا 1500 مەترلىك قاشىقتىقتا ءۇشىنشى ناتيجە كورسەتىپ، قولا جۇلدەگە يە بولدى. سونىمەن قاتار قازاقستان قۇراماسى ارالاس ەستافەتادا دا ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى.
تۋرنير 23-قاڭتاردا اياقتالادى.
