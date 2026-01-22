ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:59, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق شورت-ترەكشىلەر قىتايداعى تۋرنيردە ءتورت مەدال جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاس وسپىرىمدەر قۇراماسى شورت-ترەكتەن قىتايدىڭ سيتايحە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق تۋرنيردە ءساتتى ونەر كورسەتتى.

    шорт-трек
    Фото: Федерацияның баспасөз қызметі

    ۇلتتىق قۇراما بۇل جارىستا ءتورت جۇلدەگە قول جەتكىزدى. قازاقستاندىق سپورتشىلار ەرلەر جانە ايەلدەر ەستافەتالارىندا ەكى رەت كۇمىس مەدال يەلەندى.

    ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، سونداي-اق الينا گالەچينا 1500 مەترلىك قاشىقتىقتا ءۇشىنشى ناتيجە كورسەتىپ، قولا جۇلدەگە يە بولدى. سونىمەن قاتار قازاقستان قۇراماسى ارالاس ەستافەتادا دا ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى.

    تۋرنير 23-قاڭتاردا اياقتالادى.

    ايتا كەتەيىك، سوفيا سامودەلكينا ءتورت قۇرلىق چەمپيوناتىندا قىسقا باعدارلامادا توعىزىنشى ورىن الدى.

    حوككەيدەن قازاقستان قىزدار قۇراماسى الەم چەمپيوناتىندا ءۇشىنشى ويىنىن وتكىزەدى.

    ىستانبۇلدا كاراتەدەن وتەتىن پرەمەر-ليگا باسەكەسىنە قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسى انىقتالدى.

    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
