قازاقستاندىق شاحماتشى شاحماتتان الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى كسەنيا بالابايەۆا پەرۋ استاناسى ليما قالاسىندا وتكەن شاحماتتىڭ راپيد تۇرىنەن 20 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا الەم چەمپيونى اتاندى.
ءدۇبىرلى دوداعا 23-قىركۇيەك ارالىعىندا 20 ەلدەن 113 سپورتشى قاتىستى. ولاردىڭ اراسىنان 19 جاستاعى وتانداسىمىز جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.
ەلىمىزدىڭ اتىنان الەم چەمپيوناتىنا كسەنيادان وزگە ءامينا قايىربەكوۆا جانە ليا قۇرمانعاليەۆا بارعان ەدى.
ءدۇبىرلى دودادا كسەنيا سەنىمدى تۇردە كوش باستادى. شەشۋشى كۇنى وزبەكستاندىق ۋميدا ومونوۆادان باسىم ءتۇستى. ودان كەيىنگى ەكى ويىندا تەڭ ءتۇسىپ، چەمپيون اتاعىن جەڭىپ الدى.
قورىتىندى ناتيجە:
1. كسەنيا بالابايەۆا (قازاقستان) - 7 ۇپاي
2.افرۋزا حامداموۆا (وزبەكستان) - 6½ ۇپاي
3. ۆارۆارا پولياكوۆا (FIDE) - 6½ ۇپاي
7. ءامينا قايىربەكوۆا - 6 ۇپاي
12. ليا قۇرمانعاليەۆا - 5 ۇپاي.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن شاحماتتان الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق پارا سپورتشىلار 9 مەدال الدى.