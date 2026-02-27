22:56, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستاندىق دزيۋدوشىلار تاشكەنتتەگى تۋرنيردىڭ العاشقى كۇنىندە جۇلدەسىز قالدى
استانا. KAZINFORM – تاشكەنتتە (وزبەكستان) دزيۋدودان Grand Slam ءىرى حالىقارالىق تۋرنيرى باستالدى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
جارىستىڭ العاشقى كۇنىندە قازاقستان اتىنان ءتورت دزيۋدوشى تاتاميگە شىقتى. الايدا ولاردىڭ بارلىعى العاشقى اينالىمدا جەڭىلىپ قالدى.
60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ماعجان شامشادين باحرەيندىك رۋسلان پولتوراتسكيگە ەسە جىبەرسە، تالعات ورىنباسار وزبەكستاندىق كامولليدين باحتيەروۆتەن ۇتىلدى.
66 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا نۇرقانات سەرىكبايەۆ پەن اقىلجان جۇباتقانوۆ باق سىنادى. نۇرقانات سەرىكبايەۆ وزبەكستاندىق بوبۋر ۆادجيەۆكە ەسە جىبەرسە، اقىلجان جۇباتقانوۆ برازيليالىق رونالد ليماعا جول بەردى.