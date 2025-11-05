قازاقستاندىق ءورت ءسوندىرۋشىنىڭ شاپشاڭدىعى الەمدى تاڭعالدىردى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىنىڭ ەر-رياد قالاسىندا ءورت ءسوندىرۋ-قۇتقارۋ سپورتىنان وتكەن الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسى جوعارى ناتيجە كورسەتتى. جارىستا نازاربەك انۋاربەكوۆتىڭ جىلدامدىعى مەن شاپشاڭدىعى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ، كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. وسى ورايدا نازاربەك انۋاربەكوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا سۇحبات بەردى.
- الەۋمەتتىك جەلىدە ۆيدەو تاراپ كەتەدى دەپ كۇتكەن جوقپىن. بىزدەگى ماقسات - حالىقارالىق ارەندا ءوز مۇمكىندىگىمىزدى بارىنشا كورسەتۋ. ءبىرىنشى كۇنى وقۋ مۇناراسىندا كوتەرىلۋ، ەكىنشى كۇنى 100 مەترلىك كەدەرگىلەردەن ءوتۋ، ءۇشىنشى كۇنى ءتورت ادامدىق ەستافەتا، ءتورتىنشى كۇنى ءورت ءسوندىرۋ-قۇتقارۋ قىزمەتىن ۇيىمداستىرىپ، شىنايى جاعدايدا ارەكەت ەتۋ كەزەڭى بولدى. بۇل كەزەڭدەردىڭ بارىندە كوماندا باپكەرىنىڭ قولداۋى ەرەكشە كۇش بەردى. سونىڭ ارقاسىندا قازاقستان قۇراماسى جالپى كوماندالىق ەسەپتە 4-ورىنعا تابان تىرەپ، ەكى قولا مەدال يەلەندى، - دەدى نازاربەك انۋاربەكوۆ.
ول سونداي-اق ءورت ءسوندىرۋ- قۇتقارۋ سپورتىندا ءار سەكۋند، ءار قيمىل ەسەپتەلەتىنىن، جىلدام شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن تەك فيزيكالىق ەمەس، پسيحولوگيالىق دايىندىق تا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، الەمدىك دودادا 20 ەلدەن كەلگەن 14 ەر جانە 6 ايەلدەر كومانداسى باق سىنادى. قازاقستان توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ ۇلتتىق قۇراماسى بارلىق سايىس تۇرىندە ونەر كورسەتتى. چەمپيوناتتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەرلەر قۇراماسى جالپىكوماندالىق ەسەپتە 4-ورىنعا يە بولىپ، ەكى قولا مەدال جەڭىپ الدى. ال ايەلدەر كومانداسى ءۇش قولا جۇلدەمەن عانا ەمەس، جاڭا ۇلتتىق رەكورد ورناتىپ، كورەرمەندەردى قۋانتتى.