قازاقستاندىق ءۇش بوكسشى ستراندجا تۋرنيرى فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - بولگاريا استاناسى سوفيا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق ستراندجا ءتۋرنيرىنىڭ بەسىنشى جارىس كۇنى، 28-اقپاندا ەل قۇراماسىنان 3 بوكسشى فينالعا شىقتى.
وتانداسىمىز لاۋرا ەسەنكەلدى (65 كەلى) 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى يرلانديالىق گرەين ۋولشپەن كەزدەستى. قوس بوكسشى كوپ كۇش جۇمساماي، قارىمتا شابۋىلعا يەك ارتتى.
ناتيجەسىندە لاۋرا سوققى الماسۋدا دالدىك تانىتىپ، 4:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ەل قۇراماسىنان ۆالەريا اكسەنوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) جارتىلاي فينالدا جارىس قوجايىنى، بولگاريالىق الەينا مەحمەدپەن جولىقتى. جەكپە-جەك كوپكە سوزىلعان جوق. العاشقى راۋندتا وتانداسىمىز اۋىر سوققىسىمەن قارسىلاسىن ەسەڭگىرەتىپ جىبەردى. ناتيجەسىندە تورەشى ايقاستى مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتتى.
جاستار اراسىندا الەم چەمپيونى، 54 كەلىدەگى ەلينا بازاروۆا جارتىلاي فينالدا تاعى ءبىر وتانداسىمىز انەل ساقىشپەن كەزدەسكەن ەدى. وتە شيەلەنىستى جانە جاقىن وتكەن ايقاستا ەلينا بازاروۆا 3:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ال ۇلتتىق قۇرامانىڭ تاجىريبەلى بوكسشىسى، الەم چەمپيونى ۆالەنتينا حالزوۆا (75 كەلى) ½ فينالدا 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى، اۋستراليالىق ەمما-سيۋ گرينتريگە 1:4 ەسەبىمەن جەڭىلسە، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلى) وزبەكستاندىق ولتينوي سوتيمبويەۆاعا 2:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.
ەندى ەل قۇراماسىنان دانيال ءسابيت (50 كەلى) وزبەكستاندىق اسيلبەك جاليلوۆ، فارۋح توقتاسىنوۆ (70 كەلى) وزبەكستاندىق شاۆكاتجون بولتايەۆپەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.