قازاقستاندىق ءبىرقاتار فۋتبولشىلاردىڭ قۇنى جوعارىلادى
استانا. قازاقپارات - transfermarkt پورتالى مالىمەتى بويىنشا قازاقستاندىق ءبىرقاتار فۋتبولشىلاردىڭ قۇنى جوعارىلادى.
وندا ءبىر جىل بۇرىنعى جانە سوڭعى نارىقتىق قۇنى ەسكەرىلگەن. بۇل بويىنشا قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى عالىمجان كەنجەبەك كوش باسىندا تۇر. جارتىلاي قورعاۋشىنىڭ نارىقتىق قۇنى ءبىرشاما وسكەنى بايقالىپ وتىر. فۋتبولشىنىڭ قۇنى ءبىر جىلدا 375 مىڭ ەۋرودان 600 مىڭ ەۋروعا ارتتى. ءوسىم كورسەتكىشى - 166 پايىز. ماماندار ونى قازاقستاندىق فۋتبول ءۇشىن وتە سيرەك كەزدەسەتىن ديناميكا رەتىندە باعالايدى.
ەكىنشى ورىندا تۇرعان رەسەيدىڭ «احمات» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى ماكسيم سامورودوۆتىڭ باعاسى 1,3 ميلليون ەۋرودان 2,5 ميلليون ەۋروعا دەيىن ءوسىپ، 108 پايىزعا جەتتى. ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەگەن سەمەيلىك «ەلىمايدىڭ» قورعاۋشىسى ادىلبەك جۇماحانوۆتىڭ نارىقتاعى باعاسى 250 مىڭ ەۋرودان 600 مىڭ ەۋروعا دەيىن كوتەرىلىپ، 71 پايىزعا ءوستى.
سونداي-اق بۇل تىزىمدە جاقىندا شوتلانديانىڭ «حارتس» كلۋبىنا اۋىسقان يسلام چەسنوكوۆ، دامير قاسابۋلات («قايرات»)، ستاس پوكاتيلوۆ («ساباح»، ازەربايجان)، ارتۋر شۋشەناچيەۆ («اقتوبە»). الەكساندر زۋيەۆ («توبىل»)، داستان ساتپايەۆ («قايرات») بار.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن قازاقستاندىق «قايرات» فۋتزال كومانداسى حالىقارالىق Futsal Planet پرەمياسىنا ۇمىتكەر رەتىندە ۇسىنىلدى.