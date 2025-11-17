قازاقستاندىق عالىمدار وبىر اۋرۋىنا قارسى پرەپاراتتى سىناۋدىڭ جاڭا كەزەڭىن باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وبىرعا قارسى پرەپاراتتى ازىرلەۋشى NU پروفەسسورى دوس سارباسوۆ 2026 -جىلى كلينيكالىق سىناقتاردىڭ جاڭا، شەشۋشى كەزەڭىنە كوشەتىنىن جاريالادى. بۇل كەزەڭ ەڭ اگرەسسيۆتى جانە قاتەرلى سانالاتىن KRAS- مۋتاتسيالى ىسىكتەرىمەن كۇرەستە پرەپاراتتىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەۋى كەرەك.
جانۋارلارعا جاسالعان كلينيكاعا دەيىنگى ءساتتى زەرتتەۋلەردەن كەيىن قۇراما پرەپاراتتىڭ ەكىنشى كومپونەنتىنىڭ جاڭا، ادام اعزاسى ەڭ ءبىر شەگىندە كوتەرە الاتىن كوبىرەكتەۋ دوزاسىن قولدانۋعا رۇقسات الىندى، ول اناعۇرلىم ءتيىمدى بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
«ءبىز بۇل پرەپاراتتى ستاندارتتى حيميالىق تەراپيانىڭ الدىندا قولدانامىز دەگەن ماڭىزدى شەشىمگە كەلدىك. بۇعان دەيىن ونى پاتسيەنتتەر فيزيكالىق تۇرعىدان السىرەگەن كەزدە، ياعني ستاندارتتى حيميالىق تەراپيانىڭ بىرنەشە كەزەڭىنەن كەيىن قولداناتىن ەدىك. جاڭا ءتاسىل ارقىلى پرەپاراتتىڭ ىسىكتەر مەن مەتاستازدارعا تىكەلەي اسەرىن، سونداي-اق پرەپاراتتى ادام اعزاسىنىڭ قانشالىقتى كوتەرە الاتىنىن انىقتاي الامىز. بۇل - ءبىز ءۇشىن ستراتەگيالىق شەشىم، ويتكەنى پرەپاراتتىڭ تيىمدىلىگىن انىقتاۋدىڭ ەڭ ءوز ماقساتىنا ساي كەلەتىن ءتاسىلى وسى»، - دەپ اتاپ ءوتتى دوس سارباسوۆ.