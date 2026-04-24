قازاقستاندىق عالىم ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جاھاندىق سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى اتاندى
استانا. قازاقپارات - Nazarbayev University جوعارى ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىنىڭ پوستدوكتورانتى اسەل شاريموۆا جاس عالىمدارعا ارنالعان مايكل فۋللان اتىنداعى بەدەلدى حالىقارالىق سىيلىقتىڭ (Michael Fullan Emerging Scholar in Professional Capital and Community Award) لاۋرەاتى اتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ول بۇل ماراپاتقا يە بولعان جانە قازاقستاننان عانا ەمەس، جالپى پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتەن شىققان العاشقى وكىل بولىپ وتىر. 2026 -جىلى اتالعان سىيلىق الەم بويىنشا نەبارى ەكى زەرتتەۋشىگە بەرىلگەن.
اسەل شاريموۆا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىندە بەس جىلدان بەرى پوستدوكتورانت رەتىندە جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا دوكتورلىق دارەجەنى (PhD) كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىندە العان. بۇعان دەيىن نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى جۇيەسىندە ەڭبەك ەتىپ، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەگەن.
- مەنىڭ زەرتتەۋىم مۇعالىمدەردىڭ ۆيرتۋالدى كاسىبي قاۋىمداستىقتار اياسىندا كاسىبي كاپيتالدى قالاي قالىپتاستىرىپ، ونى قالاي ءتيىمدى پايدالاناتىنىنا ارنالدى. زەرتتەۋدە قازاقستانعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ سالاسىنداعى تاجىريبەمە سۇيەنە وتىرىپ، بىرلەسكەن وقىتۋدىڭ رەسمي باعدارلامالار شەڭبەرىنەن قالاي شىعاتىنىنا قىزىعۋشىلىق تانىتتىم. اسىرەسە، كاسىبي قولجەتىمدىلىك اركەلكى بولاتىن رەفورمالار جاعدايىندا الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ بەيرەسمي وقىتۋعا قالاي ىقپال ەتەتىنىن زەردەلەدىم. سونىمەن قاتار بۇل تاسىلدەردى وقىتۋ ۇدەرىسىنە ەنگىزىپ، مۇعالىمدەر مەن زەرتتەۋشىلەر اراسىندا كاسىبي قاۋىمداستىقتاردى دامىتۋعا قولداۋ كورسەتىپ كەلەمىن، - دەدى اسەل شاريموۆا.
مايكل فۋللان اتىنداعى جاس عالىمدار سىيلىعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ماڭىزدى حالىقارالىق ماراپاتتاردىڭ ءبىرى سانالادى. ونى Journal of Professional Capital and Community جۋرنالى كاسىبي كاپيتال مەن ءبىلىم بەرۋ قاۋىمداستىقتارىن دامىتۋعا ارنالعان زەرتتەۋلەر ءۇشىن تابىستايدى. لاۋرەاتتاردى ىرىكتەۋ كەزىندە عىلىمي جاڭاشىلدىعى، پراكتيكالىق ماڭىزى جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە اسەرى ەسكەرىلەدى. جەڭىمپازدارعا اقشالاي سىياقى بەرىلىپ، حالىقارالىق اكادەميالىق ورتادا مويىندالادى.
- بۇل كورنەكتى زەرتتەۋشىلەر ءارتۇرلى كونتەكستە كاسىبي كاپيتالدى دامىتۋعا باعىتتالعان الدىڭعى قاتارلى عىلىمي ەڭبەكتەردى ۇسىنىپ وتىر. ولاردىڭ جۇمىستارى اتالعان ۇعىمدى تەوريالىق جانە قولدانبالى تۇرعىدا كەڭەيتىپ، دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. كاسىبي كاپيتال مەن كاسىبي قاۋىمداستىقتاردى زەرتتەۋدىڭ بولاشاعى سەنىمدى قولدا، - دەپ اتاپ ءوتتى Journal of Professional Capital and Community باسىلىمى.