قازاقستاندىق بوكسشىلار ازەربايجانداعى تۋرنيردە باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجاننىڭ ەۆلاح قالاسىندا 27-قىركۇيەك – 6-قازان ارالىعىندا وتەتىن ت م د ەلدەرىنىڭ ويىندارىنا قاتىساتىن قازاقستان جاس وسپىرىمدەر قۇراماسى بەلگىلى بولدى. وندا 2009-2010-جىلدارى دۇنيەگە كەلگەن بوكسشىلار باق سىنايدى.
ەلىمىزدىڭ نامىسىن اڭسار ۋسەنحان (46 كەلى)، قورعانبەك بالتين (48 كەلى)، اسلان جەڭىسپايەۆ (50 كەلى)، ەدىگە نۇرقوجا (52 كەلى)، جالعاس اپباز (54 كەلى)، ۇلاس ءالىمجان (57 كەلى)، يسلام سۋلەيمەنوگلى (60 كەلى)، الديار باياندينوۆ (63 كەلى)، امير رامازان (66 كەلى)، دارىن تولەگەن (70 كەلى)، تورەعالي سەيدۋللايەۆ (75 كەلى)، باۋىرجان الياكبار (80 كەلى) مەن ەركەتاڭ جارقىنبەك (80 كەلىدەن جوعارى) قورعايدى.
جاس وپىرىمدەر قۇراماسىنىڭ اعا جاتتىقتىرۋشى قىزمەتىن باعدات وڭعاربەكوۆ اتقارادى.
ايتا كەتسەك، بيىل بوكستان ەرەسەكتەر اراسىنداعى ەل چەمپيوناتى سەمەي قالاسىندا وتەدى.
قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى 12-19-قازان ارالىعىندا ءار سالماقتا ءوزارا مىقتىنى انىقتايدى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن تاجىريبەلى بوكسشىلار كەلەدى دەپ جوسپارلانعان.