    قازاقستاندىق بوكسشىلار الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا كىمدەرمەن كەزدەسەدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتقان بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا قازاقستاندىق 8 بوكسشىنىڭ قارسىلاستارى بەلگىلى بولدى.

    Қазақстандық боксшылар әлем чемпионатының жартылай финалында кімдермен кездеседі
    فوتو: ۇ و ك

    جەكپە-جەك كەستەسى (قازاقستان ۋاقىتىمەن)

    12-قىركۇيەك

    19:00. ايەلدەر. 60 كەلى. جارتىلاي فينال. ۆيكتوريا گرافەيەۆا - رەبەكا دە ليما سانتوس (برازيليا)؛

    22:30. ايەلدەر. 65 كەلى. جارتىلاي فينال. ايدا ابىكەيەۆا - گرەينن مەري ۋولش (يرلانديا)؛

    23:15. ايەلدەر. 80 كەلىدەن جوعارى. جارتىلاي فينال. ەلدانا ءتالىپوۆا - اگاتا كاچمارسكا (پولشا)؛

    01:15. ەرلەر. 90 كەلىدەن جوعارى. جارتىلاي فينال. ايبەك ورالباي - حۋليو سەزار لا كرۋس (كۋبا).

    13-قىركۇيەك

    18:00. ەرلەر. 55 كەلى. جارتىلاي فينال. ماحمۇد سابىرحان - ليۋ چۋان (قىتاي)؛

    22:15. ايەلدەر. 51 كەلى. جارتىلاي فينال. الۋا بالقىبەكوۆا - چي سينيۋ (قىتاي)؛

    22:45. ەرلەر. 70 كەلى. جارتىلاي فينال. تورەحان سابىرحان - ودەل كامارا (انگليا)؛

    23:15. ايەلدەر. 70 كەلى. جارتىلاي فينال. ناتاليا بوگدانوۆا - شانتەل ريد (انگليا).

    ايتا كەتسەك، ەل قۇراماسىنان 12-قىركۇيەكتە نازىم قىزايباي (48 كەلى) مەن سانجار تاشكەنباي (50 كەلى) شيرەك فينالدا سىنعا تۇسەدى.

    ءدۇبىرلى دودا 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتەدى. جەكپە-جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    الەمنىڭ ءار قيىرىنان كەلگەن بوكسشىلار 4-10-قىركۇيەك ارالىعىندا ىرىكتەۋ كەزەڭىندە باق سىنايدى. ال 12-13-قىركۇيەكتە جارتىلاي فينالدىق، 13-14-قىركۇيەكتە فينالدىق باسەكەلەر وتەدى.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن الەم چەمپيوناتىنداعى جورىعىن قازاقستان قۇراماسىنان ەرتۋعان زەينۋلينوۆ (65 كەلى) اياقتادى.

     

