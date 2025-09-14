قازاقستاندىق بوكسشىلار الەم چەمپيوناتى فينالىندا كىمدەرمەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتى فينالدا بۇگىن، 14-قىركۇيەكتە ەلىمىزدىڭ اتىنان سەگىز بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
ەلىمىزدىڭ اتىنان ەرلەردە سانجار تاشكەنباي (50 كەلى)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى) جانە ايبەك ورالباي (90 كەلى) سىنعا تۇسسە، ايەلدەردە نازىم قىزايباي (48 كەلى)، الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى) ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى) التىنعا تالاسادى.
قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن جەكپە- جەكتەر «Qazaqstan» تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى. جەكپە- جەكتەر قازاقستان ۋاقىتىمەن بەلگىلەنگەن.
16:00. ايەلدەر. 48 كەلى. نازىم قىزايباي - ميناكشي (ءۇندىستان)
16:15. ەرلەر. 50 كەلى. سانجار تاشكەنباي - باتتۋلگا الدارحيشيگ (موڭعوليا)
16:45. ەرلەر. 55 كەلى. ماحمۇد سابىرحان - رافاەل لوسانو سەررانو (يسپانيا)
22:00. ايەلدەر. 51 كگەلى الۋا بالقىبەكوۆا - بۋسەناز چاكىروگلۋ (تۇركيا)
22:30. ايەلدەر. 65 كەلى. ايدا ابىكەيەۆا - ناۆباحور حاميدوۆا (وزبەكستان)
22:45. ەرلەر. 70 كەلى. تورەحان سابىرحان - سيەۆون وكادزاۆا (جاپونيا)
23:00 ايەلدەر. 70 كگەلى ناتاليا بوگدانوۆا - لەكەيشا پەرگوليتي (اۆستراليا) .
23:45 ەرلەر. 90 كەلىدەن جوعارى. ايبەك ورالباي - دجاحونگير زوكيروۆ (وزبەكستان .