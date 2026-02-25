قازاقستاندىق بوكسشى دانيار ەلەۋسىنوۆ پەن يۆان دىچكو Zuffa Boxing-كە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - Zuffa Boxing پروموۋتەرلىك كومپانياسى، UFC باسشىسى دانا ۋايت پەن ساۋد ارابياسىنىڭ ويىن-ساۋىق باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى تۇركي ءال-شەيحتىڭ نەگىزىن قالاعان، ءوز قاتارىنا قازاقستاننىڭ توپ-بوكسشىلارىن قوسقانىن حابارلادى.
پروموۋشەننىڭ رەسمي اككاۋنتىندا جاڭا كەلىسىمشارتتار ءتىزىمى جاريالاندى. بۇل تىزىمدە قازاقستاننان ەكى بوكسشى دا بار. ولار 2016-جىلى وليمپيادا جەڭىمپازى، قازاقستاننىڭ سوڭعى وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆ جانە ەكى دۇركىن وليمپيادا جۇلدەگەرى (2012، 2016) يۆان دىچكو.
وتانداستارىمىز Zuffa Boxing-پەن كەلىسىمشارتقا وتىردى جانە ەكەۋى دە كاسىبي رينگتە ەداۋىر تاجىريبەگە يە.
34 جاستاعى دانيار ەلەۋسىنوۆ جارتىلاي ورتا سالماقتا 15 كاسىبي جەكپە-جەك وتكىزدى جانە بارلىعىندا جەڭىسكە جەتتى، سونىڭ ىشىندە 8 جەكپە-جەگىن نوكاۋتپەن ۇتتى. سوڭعى جەكپە-جەگىن 2025-جىلعى 19-شىلدەدە ا ق ش- تا وتكىزدى.
35 جاستاعى اۋىر سالماقتاعى يۆان دىچكو 16 جەكپە-جەك وتكىزدى، ونىڭ 15 ىندە جەڭىسكە جەتىپ، 14 جەكپە-جەگىن نوكاۋتپەن اياقتادى. سوڭعى جەكپە-جەگىندە 2025-جىلعى 13-قىركۇيەكتە دجەرمەين فرانكلينگە جەڭىلدى.
Zuffa Boxing - جاڭا پروموۋتەرلىك كومپانيا. الايدا، 2026-جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىندا ونىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءۇش بوكس كەشى ءوتتى: بىرەۋى قاڭتار ايىندا، ەكەۋى اقپان ايىندا. جەكپە-جەكتەر UFC ءتۇسىرىلىم پاۆيلونىندا ءوتىپ، كورەرمەندەر سانى شەكتەۋلى بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ اكتەر ەركەبۇلان توقتار مەن قازاقستاندىق بوكسشى، وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆ اراسىنداعى ىقتيمال جەكپە-جەككە قاتىستى پىكىرىن ايتقان ەدى.