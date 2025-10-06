قازاقستاندىق بۇركىتشىلەر موڭعوليادا جۇلدە الدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا رەسپۋبليكاسىنىڭ بايان- ولگەي ايماعىندا ءداستۇرلى دۇنيەجۇزىلىك «بۇركىتشىلەر تويى» اياسىندا ازيا چەمپيوناتى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بايراقتى باسەكەدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇسبەگىلىك سپورتىنان ۇلتتىق قۇراماسى جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، جۇلدەلى ورىندارعا يە بولدى.
36 جىلدىق تاريحى بار حالىقارالىق دودا موڭعوليانىڭ مادەني برەندىنە اينالعان. ول جىل سايىن الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن مىڭداعان تۋريست پەن بۇركىتشى قاتىساتىن ەرەكشە مەرەكە. قازاق قۇسبەگىلەرىن بۇل جارىسقا مەملەكەتتىك جاتتىقتىرۋشىلار ارمانبەك پەن بازاربەك كۇنتۋعان باستاپ باردى.
جالپى چەمپيوناتقا 60 تان استام قۇسبەگى قاتىسىپ، «قولعا شاقىرۋ» جانە «شىرعا تارتۋ» سايىستارى بويىنشا سىنعا ءتۇستى.
قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى ساپىندا ەل نامىسىن قورعاعان اباي وبلىسىنىڭ بۇركىتشىسى تاتتىمبەت كاپ ۇلى «قاراگەر» اتتى قىران قۇسىمەن جۇلدەلى ءۇشىنشى ورىندى، ال اتىراۋلىق قۇسبەگى ارمان قوشقاروۆ «اڭىراقاي» اتتى بۇركىتىمەن ەكىنشى ورىندى يەلەنىپ، ەل ابىرويىن اسقاقتاتتى.
وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا حالىقارالىق بۇركىتشىلەر فەستيۆالى وتەتىنى تۋرالى حابارلادىق.