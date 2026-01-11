قازاقستاندىق بلوگەر ۋيلل سميتكە شاپان جاپتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ساياحاتشى، بلوگەر داستان مۇحامەدراحىم امەريكالىق اكتەر ۋيلل سميتكە قازاقتىڭ ۇلتتىق شاپانىن كيگىزدى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە @bydastann دەگەن اتپەن تانىمال بلوگەر كينوجۇلدىزبەن دۋبايداعى ءىس-شارادا كەزدەسكەن. داستان Instagram ۇيىمداستىرعان، الەمگە ايگىلى بلوگەرلەر مەن قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ باسىن قوسقان ءىس-شاراعا شاقىرىلدى. ءدال سول جەردە وعان ءبىر كەلەدى، ءسويتىپ كۇتپەگەن جەردەن اكتەرگە شاپان سىيلادى.
ءارتىس ونەر كورسەتەر الدىندا بلوگەر شاپانىن دايىنداپ، ونى جۇلدىزعا سىيلاماقشى بولادى. ول ۋيلل سميت ساحناعا شىعار الدىندا Instagram-داعى Stories بولىمىندە وقىرماندارىنا جوسپارىن ايتتى.
- ۋيلل سميت قازىر بەس مينۋتتان كەيىن شىعادى. مەن الدىڭعى قاتارعا وتىرىپ، شاپاندى دايىنداپ وتىرمىن جانە ونى وعان كيگىزۋگە تىرىسامىن. مەن ءۇشىن دۇعا ەتىڭىزدەر، - دەدى داستان ءىس-شارا الدىندا.
اكتەر ونەر كورسەتكەننەن كەيىن بلوگەر ساحناعا شىعىپ، ۋيلل سميتتىڭ ۇستىنە شاپان جاۋىپ ۇلگەرگەن. ول ءىس- شارا وتكەن سوڭ پىكىر ءبىلدىردى.
- ول ءبىزدىڭ شاپانىمىزدى كيىپ ءجۇر، - دەدى داستان.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبارى كۇتپەگەن جەردەن جانە وتە تەز بولعان.
- ەلەستەتىپ كورىڭىزشى. مەن ۋيلل سميتكە مۇلدەم كۇتپەگەن جەردەن شاپان جاپتىم. باسقا ەشكىمنىڭ ونىمەن سۋرەتكە تۇسۋگە ۋاقىتى بولمادى، تەك مەن عانا ۋاقىت تاپتىم، - دەپ ءبولىستى بلوگەر Instagram-داعى Stories-تە.