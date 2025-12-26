20:45, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قازاقستاندىق اۋىر اتلەتتەر قىرعىزستانداعى تۋرنيردە 5 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - اۋىر اتلەتيكادان قىرعىزستان استاناسىندا وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردە قازاقستان قۇراماسى 4 التىن، 1 كۇمىس جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
اتاپ ايتقاندا، اقمولدا سايرامكەز (65 كەلىگە دەيىن)، ايانات جۇماعالي (77 كەلىگە دەيىن)، سانيا ورمانبايەۆا (86 كەلىگە دەيىن) جانە اقەركە بايماناپ (86 كەلىدەن جوعارى) جارىس كەزىندە قارسىلاستارىنان وق بويى الدا بولىپ، جەڭىستىڭ ەڭ بيىك تۇعىرىنا كوتەرىلدى. ال مارتا داۆلەتياروۆا (77 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەنى قاناعات تۇتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا اۋىر اتلەتيكادان قازاقستان چەمپيوناتى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.