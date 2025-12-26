ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:45, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق اۋىر اتلەتتەر قىرعىزستانداعى تۋرنيردە 5 مەدال جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - اۋىر اتلەتيكادان قىرعىزستان استاناسىندا وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردە قازاقستان قۇراماسى 4 التىن، 1 كۇمىس جۇلدەگە قول جەتكىزدى.

    оғир атлетика
    Фото: МОҚ

    اتاپ ايتقاندا، اقمولدا سايرامكەز (65 كەلىگە دەيىن)، ايانات جۇماعالي (77 كەلىگە دەيىن)، سانيا ورمانبايەۆا (86 كەلىگە دەيىن) جانە اقەركە بايماناپ (86 كەلىدەن جوعارى) جارىس كەزىندە قارسىلاستارىنان وق بويى الدا بولىپ، جەڭىستىڭ ەڭ بيىك تۇعىرىنا كوتەرىلدى. ال مارتا داۆلەتياروۆا (77 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەنى قاناعات تۇتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا اۋىر اتلەتيكادان قازاقستان چەمپيوناتى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار