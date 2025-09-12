قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى 70 تەن استام ەلگە ەكسپورتتالادى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ LuLu Group International باسشىسى يۋسۋف اليمەن ا ءو ك سالاسىنداعى كەلەشەگى زور جوبالاردى تالقىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ LuLu Group International كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى يۋسۋف الي مۋساليام ۆيتتيل ابدۋل كادەرمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. وندا قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىندە جانە ساۋدا سالاسىندا ينۆەستيسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.
يۋسۋف الي بۇگىندە كومپانيا قازاقستاندىق ەت جانە اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن يمپورتتاپ وتىرعانىن جانە ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن مالىمدەپ، مۇنداعى جوعارى الەۋەت پەن قولايلى ينۆەستيتسيالىق جاعدايلاردى اتاپ ءوتتى.
كومپانيانىڭ قازاقستاندا ەت وڭدەۋ زاۋىتىن جانە اگرارلىق ونىمدەردى ساتىپ الۋ جونىندەگى ۇلەستىرۋ ورتالىعىن سالۋ جوسپارىنا نازار اۋدارىلدى.
ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان بۇل باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنىن، اتالعان جوبالار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جولداۋدا ايتقان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋ جوبالارىن كەڭەيتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىمەن ۇندەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇگىندە قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى 70 تەن استام ەلگە ەكسپورتتالادى. ەلىمىز بۇل كورسەتكىشتى سالانىڭ ونىمدىلىگىن ءۇش ەسەگە ارتتىرۋ ەسەبىنەن ەكى ەسەگە ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- اگروونەركاسىپ كەشەنى ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىندا قاشاندا ماڭىزدى ورىندا. قازاقستان بىرلەسكەن اگروتەحنوپاركتەر مەن ەكسپورتقا باعىتتالعان لوگيستيكالىق حابتار قۇرۋدان باستاپ، ەلەكتروندى كوممەرتسيانى جانە باسقا دا جوبالاردى دامىتۋعا دەيىنگى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىن. ول ءۇشىن ەلىمىزدە بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندارعا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋ تاپسىرىلدى.
انىقتاما: ب ا ءا-دە ورنالاسقان LuLu Group International كومپانياسى الەمنىڭ 20 دان استام ەلىندە 260 تان اسا ءتۇرلى فورماتتاعى ساۋدا نىساندارىن باسقارادى. ول GCC (پارسى شىعاناعى اراب مەملەكەتتەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسى) ايماعىنىڭ جەتەكشى ريتەيلەرى جانە ازيا نارىعىنداعى ەڭ ءىرى ويىنشىلاردىڭ ءبىرى. قازىرگى ۋاقىتتا LuLu Group ءوزىنىڭ قاتىسۋ گەوگرافياسىن قارقىندى تۇردە كەڭەيتىپ، قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتىپ كەلەدى. كومپانيا قازاقستاندىق ۇساق مال ەتىن يمپورتتايدى، سونداي-اق قۇس ەتى، بال، بيداي، ۇن، جارما جانە بۇرشاق داقىلدارى باعىتتارى بويىنشا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەرمەن جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن بەرۋ تاسىلدەرىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى.