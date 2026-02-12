ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:06, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق ارنايى جاساق حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - دۋبايدا الەمنىڭ ۇزدىك ارنايى بولىمشەلەرىن بىرىكتىرگەن UAE SWAT CHALLENGE-2026 حالىقارالىق تۋرنيرى اياقتالدى.

    AE SWAT CHALLENGE-2026 халықаралық турнирі аяқталды
    Фото: ІІМ

    بەس باسەكەلى كۇن ىشىندە الەمنىڭ 48 ەلىنەن 109 كوماندا ءىس-ارەكەتتىڭ شەبەرلىگىن، جىلدامدىعىن، تاكتيكالىق ويلاۋىن جانە ۇيلەسىمدىلىگىن بارىنشا كورسەتتى.

    قازاقستان قۇراماسىنا ەلىمىزدىڭ كۇش قۇرىلىمدارىنان قۇرالعان «Kazakhstan A» ، «Kazakhstan B»  «Kazakhstan C» ، «Kazakhstan D» كوماندالارى جانە «Kazakhstan Tomiris» ايەلدەر كومانداسى قاتىستى.

    ايتا كەتەيىك، ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى — ۇلتتىق ۇلاننىڭ باس قولباسشىسى گەنەرال-مايور اڭساعان بالتابەكوۆ دۋبايدا بولىپ، اسكەري قىزمەتشىلەرگە قولداۋ كورسەتىپ، ءوز تاجىريبەسى مەن تاعىلىمىن ءبولىستى.

    AE SWAT CHALLENGE-2026 халықаралық турнирі аяқталды
    Фото: Ұлттық ұлан

    جارىستىڭ بەسىنشى كۇنىندە قاتىسۋشىلار ەڭ سەرپىندى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى — Obstacle Course (كەدەرگىلەر جولاعىن) باعىندىردى. وسى كەزەڭنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «Kazakhstan B» كومانداسى I ورىن يەلەندى، ال «Kazakhstan A» بەسىنشى ورىنعا جايعاسىپ، ۇزدىك بەستىككە كىردى.

    ءتۋرنيردىڭ باستى جاڭالىعى «Kazakhstan C» كومانداسىنىڭ تاماشا جەڭىسى بولدى، ول بارلىق جارىس كۇندەرىنىڭ قورىتىندىسىندا UAE SWAT CHALLENGE-2026 تۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى.

    جالپى رەيتينگتە ەكىنشى ورىندى «Kazakhstan A» كومانداسى جەڭىپ الدى.

    قازاقستاندىق كوماندالاردىڭ جەڭىسى مەن جۇلدەلى ورىندارى — وتاندىق ارنايى ماقساتتاعى بولىمشەلەردىڭ جوعارى جاۋىنگەرلىك داعدىلارىنىڭ، دەنە دايىندىعى مەن كاسىبيلىگىنىڭ كورسەتكىشى. UAE SWAT CHALLENGE-2026-دا ءساتتى ونەر كورسەتۋ قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتتى جانە ءبىزدىڭ جاۋىنگەرلەرىمىزدىڭ الەمدىك ارەنادا باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كورسەتتى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق ارنايى جاساق حالىقارالىق تۋرنيردە ۇزدىك وندىققا ەنگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

