ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:06, 11 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق انار بۋراشيەۆا الەمدەگى ەڭ بيىك جەتى شىڭدى باعىندىردى

    استانا. KAZINFORM - تانىمال الپينيست انار بۋراشيەۆا قازاقستان مەن ورتالىق ازيا تاريحىندا الەمنىڭ بارلىق قۇرلىعىنداعى جەتى ەڭ بيىك شىڭنىڭ بارلىعىن باعىندىرىپ، «جەتى شىڭ» (Seven Summits) باعدارلاماسىن اياقتاعان العاشقى ايەل بولدى.

    Kazakh mountaineer makes history with Seven Summits achievement
    Photo credit: instagram.com/anar_burasheva/

    انار بۋراشيەۆا Instagram پاراقشاسىندا جاريالاعانداي، بۇل انتاركتيداداعى ۆينسون تاۋىنا شىققاننان كەيىن مۇمكىن بولعان.

    - ەكى جىلعا سوزىلعان تاريح. «7 شىڭ» جوباسى. قازاقستان مەن ورتالىق ازيادان شىققان العاشقى ايەل. قازىر بارلىق سەزىمدى سوزبەن جەتكىزۋ قيىن - ولار تىم كوپ، - دەيدى انار.

    باتىل الپينيست ەكى جىل ىشىندە ەۆەرەستتى (8818 م)، اكونكاگۋانى (6962 م)، دەناليدى (6194 م)، كيليماندجارونى (5895 م)، ەلبرۋستى (5642 م)، ۆينسون ماسسيۆىن (4897 م) جانە كارستەنز پيراميداسىن (4884 م) باعىندىردى.

     

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار