قازاقستاندىق انار بۋراشيەۆا الەمدەگى ەڭ بيىك جەتى شىڭدى باعىندىردى
استانا. KAZINFORM - تانىمال الپينيست انار بۋراشيەۆا قازاقستان مەن ورتالىق ازيا تاريحىندا الەمنىڭ بارلىق قۇرلىعىنداعى جەتى ەڭ بيىك شىڭنىڭ بارلىعىن باعىندىرىپ، «جەتى شىڭ» (Seven Summits) باعدارلاماسىن اياقتاعان العاشقى ايەل بولدى.
انار بۋراشيەۆا Instagram پاراقشاسىندا جاريالاعانداي، بۇل انتاركتيداداعى ۆينسون تاۋىنا شىققاننان كەيىن مۇمكىن بولعان.
- ەكى جىلعا سوزىلعان تاريح. «7 شىڭ» جوباسى. قازاقستان مەن ورتالىق ازيادان شىققان العاشقى ايەل. قازىر بارلىق سەزىمدى سوزبەن جەتكىزۋ قيىن - ولار تىم كوپ، - دەيدى انار.
باتىل الپينيست ەكى جىل ىشىندە ەۆەرەستتى (8818 م)، اكونكاگۋانى (6962 م)، دەناليدى (6194 م)، كيليماندجارونى (5895 م)، ەلبرۋستى (5642 م)، ۆينسون ماسسيۆىن (4897 م) جانە كارستەنز پيراميداسىن (4884 م) باعىندىردى.