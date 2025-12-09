قازاقستاندىق التىنشى بوكسشى شيرەك فينالعا جولداما الدى
استانا. قازاقپارات - ساكەن بيبوسىنوۆ حالىقارالىق بوكس قاۋىمداستىعى (IBA) ۇيىمداستىرىپ جاتقان 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى.
54 كەلى سالماق دارەجەسىندە ونەر كورسەتەتىن قازاقستاندىق بوكسشى تانزانيالىق فاكي يسسا فاكيمەن كەزدەسىپ، ءۇش راۋندقا سوزىلعان ايقاستا ايقىن باسىمدىقپەن جەڭىسكە جەتتى.
وسى ناتيجەدەن كەيىن ساكەن شيرەك فينالعا جولداما العان التىنشى قازاقستاندىق اتاندى. بۇعان دەيىن تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ (48 ك گ)، سەرىك تەمىرجانوۆ (60 ك گ)، ءساناتالى تولتايەۆ (67 ك گ)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 ك گ) جانە نۇرلان ساپارباي (92+ ك گ) دا 1/8 فينالدان سۇرىنبەي وتكەن بولاتىن. ال ەراسىل جاقپەكوۆ (80 ك گ) پەن نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 ك گ) ءوز جولىن وسى كەزەڭدە اياقتادى.
ايتا كەتەيىك، ساكەن بيبوسىنوۆ العاشقى ايقاسىندا-اق بوتسۆانا بوكسشىسى كاتلەگو كەوراپەتسەنى جەڭگەن.
بۇگىن بيبوسىنوۆتان بولەك تاعى بەس قازاقستاندىق سپورتشى شارشى الاڭعا شىعادى.