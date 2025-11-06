قازاقستاندىق اكتەر جەكي چاننىڭ جاڭا فيلمىندە وينايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اكتەر رۇستەم وماروۆ جەكي چاننىڭ حالىقارالىق جوباسى «قۇدىرەتتى ساۋىت: ۋلتيماتۋم» اتتى جاڭا فيلمىنىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسادى.
Salem Entertainment كومپانياسىنىڭ اقپاراتى بويىنشا، رۇستەم وماروۆ بۇل جوبادا سەناريست ءارى اكتەر بولادى.
- بالا كەزىمنىڭ كۋميرى جەكي چانمەن بىرگە تۇسەتىنىمە وتە قۋانىشتىمىن، - دەپ جازدى رۇستەم وماروۆ.
بۇعان دەيىن قازان ايىنىڭ باسىندا ايگىلى «قۇدىرەتتى ساۋىت» فرانشيزاسىنىڭ ءتورتىنشى ءبولىمى قازاقستاندا تۇسىرىلەتىنى حابارلانعان ەدى.
بۇل فرانشيزا - 1986 -جىلى جەكي چاننىڭ ءوزى ءتۇسىرىپ، باستى رولدە ويناعان كۋلتتىك گونكونگتىك شىتىرمان وقيعالى بويەۆيك. كەيىن ونىڭ جالعاسى - «قۇدىرەتتى ساۋىت 2: كوندور وپەراتسياسى» (1991) جانە «قۇدىرەتتى ساۋىت 3: زودياك ميسسياسى» (2012) فيلمدەرى جارىق كوردى.
سونداي-اق بۇعان دەيىن جاڭا حالىقارالىق جوبانىڭ رەجيسسەرى قازاقستاندىق روبەرت كۋن بولاتىنى حابارلانعان.
ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا روبەرت كۋن جەكي چاننىڭ كينو الەمىندەگى وزىنە شابىت بەرۋشى تۇلعا بولعانىن اتاپ ءوتتى.