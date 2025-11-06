ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:07, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق اكتەر جەكي چاننىڭ جاڭا فيلمىندە وينايدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اكتەر رۇستەم وماروۆ جەكي چاننىڭ حالىقارالىق جوباسى «قۇدىرەتتى ساۋىت: ۋلتيماتۋم» اتتى جاڭا فيلمىنىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسادى.

    Қазақстандық актер Джеки Чанның жаңа фильмінде ойнайды
    فوتو: _omarov_rustem/instagram.com

    Salem Entertainment كومپانياسىنىڭ اقپاراتى بويىنشا، رۇستەم وماروۆ بۇل جوبادا سەناريست ءارى اكتەر بولادى.

    - بالا كەزىمنىڭ كۋميرى جەكي چانمەن بىرگە تۇسەتىنىمە وتە قۋانىشتىمىن، - دەپ جازدى رۇستەم وماروۆ.

    بۇعان دەيىن قازان ايىنىڭ باسىندا ايگىلى «قۇدىرەتتى ساۋىت» فرانشيزاسىنىڭ ءتورتىنشى ءبولىمى قازاقستاندا تۇسىرىلەتىنى حابارلانعان ەدى.

    بۇل فرانشيزا - 1986 -جىلى جەكي چاننىڭ ءوزى ءتۇسىرىپ، باستى رولدە ويناعان كۋلتتىك گونكونگتىك شىتىرمان وقيعالى بويەۆيك. كەيىن ونىڭ جالعاسى - «قۇدىرەتتى ساۋىت 2: كوندور وپەراتسياسى» (1991) جانە «قۇدىرەتتى ساۋىت 3: زودياك ميسسياسى» (2012) فيلمدەرى جارىق كوردى.

    سونداي-اق بۇعان دەيىن جاڭا حالىقارالىق جوبانىڭ رەجيسسەرى قازاقستاندىق روبەرت كۋن بولاتىنى حابارلانعان.

    ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا روبەرت كۋن جەكي چاننىڭ كينو الەمىندەگى وزىنە شابىت بەرۋشى تۇلعا بولعانىن اتاپ ءوتتى.

    تەگ:
    مادەنيەت ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار