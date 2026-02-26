قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارى بيىل 9 ۇشاق ساتىپ الماق
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى بۇگىن ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ القا وتىرىسىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، وتىرىستا كولىك مينيسترلىگىنىڭ 2025-جىلى اتقارعان جۇمىستارى قورىتىندىلانىپ، 2026-جىلعا ارنالعان مىندەتتەر ايقىندالدى.
ۆەدومستۆو تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، 2026-جىلعا ارنالعان جوسپارلار شەڭبەرىندە تەمىرجول سالاسىندا «داربازا - ماقتاارال»، «مويىنتى - قىزىلجار» جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسى، «التىنكول - جەتىگەن» جانە «بەينەۋ - ماڭعىستاۋ» ۋچاسكەلەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ، سونداي-اق «باقتى - اياگوز» جوباسىن جالعاستىرۋ كوزدەلگەن.
بۇدان بولەك، ۆوكزالداردى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ جانە جولاۋشىلار مەن جۇك ۆاگوندارى پاركىن ودان ءارى جاڭارتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اۆتوجول سالاسىندا جالپى ۇزىندىعى 11 مىڭ شاقىرىمدى قامتيتىن جول قۇرىلىسى مەن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى جالعاسادى.
اتاپ ايتقاندا، «قىزىلوردا - جەزقازعان» اۆتوجولىندا (ۇلىتاۋ وبلىسى اۋماعىندا) جۇمىستار جۇرگىزىلەدى. «ورتالىق - باتىس» جوباسىن ىسكە اسىرۋدىڭ بەلسەندى كەزەڭى باستالادى. سونىمەن قاتار «قاراعاندى - جەزقازعان»، «اقتوبە - قىزىلوردا» جانە «بەينەۋ - سەكسەۋىل» جوبالارىن باستاۋ جوسپارلانعان.
مۋلتيمودالدى تاسىمالدى دامىتۋ ماقساتىندا اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ، ونىڭ ىشىندە ايلاقتاردى رەكونسترۋكتسيالاۋ جانە ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ كوزدەلىپ وتىر.
اۋە حابتارىن جانە اۆياتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ اياسىندا استانا مەن شىمكەنتتە ەكىنشى ۇشۋ-قونۋ جولاقتارىن سالۋ، الماتى اۋەجايىنىڭ ىشكى رەيستەر تەرمينالىن جانە اقتاۋ اۋەجايىنىڭ پەررونىن رەكونسترۋكتسيالاۋ، اتىراۋ قالاسىندا جاڭا تەرمينال سالۋ، پاۆلودار اۋەايلاعىن جاڭعىرتۋ، ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ، سونداي-اق كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى اۋەجايلار قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن وتاندىق اۋە كومپانيالارى 9 جاڭا اۋە كەمەسىن ساتىپ الىپ، اۋە پاركىنىڭ سانىن شامامەن 118 ۇشاققا دەيىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جولاۋشىلار تاسىمالى سىيىمدىلىعىن ارتتىرۋعا، جاڭا حالىقارالىق باعىتتاردى اشۋعا جانە رەيستەر جيىلىگىن كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- القا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى رومان سكليار كولىك- لوگيستيكا سالاسىن ودان ءارى دامىتۋ بويىنشا قوسىمشا مىندەتتەردى ايقىنداپ، ناقتى تاپسىرمالار بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن وتكەن جىلى ەلىمىزدە 13 مىڭ شاقىرىمعا جۋىق جول جوندەلگەنى تۋرالى جازدىق.