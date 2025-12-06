قازاقستاندىق 16 جاسار سپورتشى كاراتەدەن الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى كاراتەدەن الەم چەمپيوناتىندا وتانداسىمىز ارۋجان شاكەي ەل قورجىنىنا التىن سالدى. جاپونيادا وتكەن ءدۇبىرلى دودادان جۇلدەلى ورالعان سپورتشى «بۇگىن LIVE» ستۋدياسىندا سۇحبات بەردى.
- الەمدىك چەمپيوناتقا ەكىنشى رەت قاتىسىپ وتىرمىن. العاش رەت 2023 -جىلى الماتىدا وتكەن جارىستا باق سىناعان ەدىم. بۇل جولى توكيوعا باردىم. جارىس جاقسى ءوتتى. الەمدىك دودا بولعان سوڭ، ارينە، وڭاي بولعان جوق. مەن رەسەي مەن جاپونيانىڭ قاتىسۋشىلارىمەن شىقتىم. فينالدا رەسەيلىك قىزبەن باسەكەگە تۇسكەندە كىشكەنە قيىنىراق بولدى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
ارۋجان جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىنگى اسەرىن ءبولىستى.
- جەڭگەن ساتتە ەموتسيامدى ۇستاي الماي، جىلاپ جىبەردىم. سودان كەيىن قۋانىشىمدى اسا قاتتى بىلدىرە الماي قالدىم. ءتىپتى سويلەي المادىم. اتا-انام دا قاتتى قۋاندى. تۋعان-تۋىستارىم دا ريزا بولىپ، كوزدەرىنە قۋانىشتان جاس الدى. مەنىڭ جاقىندارىمنىڭ ءبارى مەنى جەڭەدى دەپ ويلادى. ءبىراق ول كۇنى مەن وزىمە سەنبەدىم. كىشكەنە كۇدىگىم بولدى. سولاي جارىسقا تىلەگىمدى ايتىپ شىققانمىن. اتا-انامنىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا جەڭىپ كەلدىم، - دەيدى سپورتشى.
ال جاس كاراتەشىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى بۇل جەڭىسكە جەتۋى ءۇشىن ارۋجاننىڭ تىنباي دايىندالعانىن ايتادى.
- جالپى الەمدىك جارىسقا بارۋ ءۇشىن الدىمەن قازاقستان چەمپيوناتى بولادى. سول ىرىكتەۋدەن كىم ءبىرىنشى ورىن السا، سول بارادى. سول ءبىرىنشى ءنومىرلى سپورتشىلاردىڭ ىشىنە ارۋجان دا كىردى. وعان دەيىن 2 وقۋ- جاتتىعۋ جيىنىنان ءوتتى. ال جاپونياعا باراردا دايىندىعىمىزدى ۇدەتىپ وتىردىق. الەمدىك دودا 2 جىلدا 1 كەلەدى. 2023 -جىلى قازاقستاندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا 14-15 جاستا 3-ورىن العان ەدىك. سودان كەيىن 16-17 جاس ارالىعىنداعى سپورتشىلاردىڭ جارىسىنا جاقسىلاپ دايىندالدىق. ارۋجان 16 عا تولعاندىقتان، 17 جاسار وزىنەن ۇلكەن قىزدارمەن شىعادى. +65 سالماق بولعاندىقتان، ول جەردە قارسىلاستارىنىڭ ءبارى دە مىقتى بولادى، - دەيدى ابدۋللا ساياحات.
ايتا كەتەيىك، توكيو وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى، دۇنيەجۇزىلىك ويىندار، ازيا ويىندارى مەن سارى قۇرلىق چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى سوفيا بەرۋلتسيەۆا كايردەگى كاراتەدەن الەم بىرىنشىلىگىنىڭ كۇمىس جۇلدەسىن جەڭىپ الدى.