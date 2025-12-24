قازاقستاندىق 14 جاستاعى احمادي ماقانوۆ ەۋروپادا ۇزدىك ويىنشى اتاندى
استانا. قازاقپارات - 14 جاستاعى احمادي ماقانوۆ 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسىمەن ەۋروپا تەننيس قاۋىمداستىعىنىڭ (Tennis Europe Tour) «ۇزدىك شەتەلدىك ويىنشى» اتاعىنا يە بولدى. ا. ماقانوۆ ەۋروپا وداعىنا كىرمەيتىن مەملەكەتتەر اراسىنان ۇزدىك شىقتى.
قازاقستاندىق جاس تەننيسشى 2025 -جىلى جوعارى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە 16 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ەۋروپا تەننيس قاۋىمداستىعى رەيتينگىسىندە جىلدى 24-ورىنمەن تۇيىندەدى.
بيىلعى ماۋسىمدا احمادي ستوكگولمدە 14 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ءداستۇرلى تۇردە Tennis Europe سۋپەر ساناتى بويىنشا بويىنشا وتەتىن كورول كۋبوگىندا جەكەلەي سىندا الدىنا جان سالمادى. جۇپتىق سىندا اۆەنيۋ كۋبوگى، تيم ەسسون جانە برسەلاۆ وۋپەن جارىستارىندا چەمپيوندىق اتاقتى جەڭىپ الدى. سونداي-اق جەكەلەي سىندا Tennis Europe دوداسىندا فينالعا دەيىن جەتتى. وعان قوسا ماياميدە وتكەن Eddie Herr International Junior Championship بەدەلدى جاسوسپىرىمدەر ءتۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىققان العاشقى قازاقستاندىق تەننيسشى اتاندى.
اقتوبە تەننيس مەكتەبىنىڭ تۇلەگى احمادي ماقانوۆ Team Kazakhstan اكادەمياسىندا تىركەلگەن. جەكە باپكەرى - پاۆەل سوي.
اتالعان اتالىمدى 2021 -جىلى قازاقستاندىقتاردان زارا داركەن ەنشىلەدى. ءبىر جىلدان كەيىن زاڭعار نۇرلان ۇلى دارالاندى. 2023 -جىلى ە ۆ ا كورىشيەۆا مەن دانيەل تازابەكوۆتىڭ مەرەيى ۇستەم بولدى. ال وتكەن جىل سوڭىندا اڭسار نيەتقاليەۆ ماراپاتتالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن العاش رەت قازاق تەننيسشىسىنىڭ مايامي تۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىققانىن جازعان ەدىك.