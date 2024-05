قازاقستاندىق 12-سىنىپ وقۋشىسى ا ق ش-تاعى 6 ۋنيۆەرسيتەتتەن وقۋعا شاقىرتۋ الدى

اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا NIS مەكتەبىنىڭ 12-سىنىپ وقۋشىسى ا ق ش-تاعى 6 ۋنيۆەرسيتەتتەن مۋزىكالىق يندۋستريا باعىتىندا ءبىلىم الۋعا شاقىرتۋ الدى.

اتىراۋلىق جاس ورەن ءامينا قۇربانوۆا NIS مەكتەبىنىڭ 12-سىنىبىندا وقيدى. ونىڭ ۆوكالدىق قابىلەتىنە امەريكانىڭ Berklee College of Music ،Drexel University ،University of the Pacifi ،Appalachian State University ،Loyola University New Orleans ،University of Hartford سەكىلدى جوعارى وقۋ ورىندارى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.

«ءان الەمىنە قىزىعۋشىلىعىم حورعا قاتىسۋدان باستاۋ الدى. العاشقىدا حوردا ءان ايتتىم. كەيىن جەكە ايتۋ ءۇشىن ارنايى ءدارىس الۋدى باستادىم. سودان بەرى ۆوكال مەنىڭ شىعارماشىلىعىما اينالدى. بيىل مەكتەپتى بىتىرەمىن. سوعان بايلانىستى ماماندىق تاڭدايتىن ءسات جاقىنداعاندا، ۇزاق ويلاندىم. كوپ ىزدەنىستەن كەيىن مۋزىكا يندۋسترياسىنداعى بيزنەس جانە مەنەدجمەنت بويىنشا باكالاۆر باعدارلاماسىن تاپتىم. كەيىن بۇل وتە جاقسى تاڭداۋ ەكەنىن ءتۇسىندىم. ويتكەنى بۇل باعدارلامامەن مۋزىكا مەن قارجى، بيزنەس جانە تاعى باسقا سالالاردا اكادەميالىق ءبىلىمدى بىرىكتىرۋگە مۇكىندىك بەرەدى»، - دەيدى ءامينا قۇربانوۆا.

اتىراۋداعى حيميا- بيولوگيا باعىتىنداعى NIS زياتكەرلىك مەكتەبى باسشىلارىنىڭ مالىمەتىنشە، ءبىلىم ورداسىن بىتىرگەن 15 تۇلەك شەتەلدەردە جوعارى ءبىلىم الىپ ءجۇر. ال، بيىل 12 تۇلەككە شەتەلدىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن شاقىرۋ كەلگەن.

ەسكە سالا كەتەلىك، بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلىسىندا 149 مىڭ وقۋشى جيىنتىق باعالاۋدان بوساتىلعانىن جازعان ەدىك.

اۆتور

جولداسبەك شوپەعۇل