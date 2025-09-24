ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:02, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندى جاقسى كورەمىن - فرانسيا پرەزيدەنتى Silk Way تەلەارناسىنا ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەردى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى الاڭىندا فرانسيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. كەزدەسۋ اياقتالعان سوڭ ەممانيۋەل ماكرون Silk Way تەلەارناسىنا ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەردى.

    Қазақстанды жақсы көремін — Франция президенті Silk Way телеарнасына эксклюзивті сұхбат берді
    Фото: видеодан алынған скрин

    - كەزدەسۋ ادەتتەگىدەي وتە جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى. مەن قازاقستاندى جاقسى كورەمىن. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ - مەنىڭ جاقىن دوسىم. ءبىز وڭىردەگى احۋالدى، نەگىزگى سىن- قاتەرلەردى جانە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادىق. بۇل شىنىمەن تاماشا كەزدەسۋ بولدى، - دەدى فرانسيا پرەزيدەنتى.

    سۇحباتتىڭ تولىق نۇسقاسىن جۋىردا Silk Way تەلەارناسىنداعى «Reporter with President» باعدارلاماسىنان كورە الاسىز.

    ەسكە سالا كەتەيىك، دۇيسەنبى كۇنى فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون نيۋ-يوركتە ءوتىپ جاتقان ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ءوز ەلىنىڭ پالەستينا مەملەكەتىن رەسمي تۇردە مويىندايتىنىن جاريالادى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار