قازاقستاندى جاقسى كورەمىن - فرانسيا پرەزيدەنتى Silk Way تەلەارناسىنا ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەردى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى الاڭىندا فرانسيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. كەزدەسۋ اياقتالعان سوڭ ەممانيۋەل ماكرون Silk Way تەلەارناسىنا ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەردى.
- كەزدەسۋ ادەتتەگىدەي وتە جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى. مەن قازاقستاندى جاقسى كورەمىن. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ - مەنىڭ جاقىن دوسىم. ءبىز وڭىردەگى احۋالدى، نەگىزگى سىن- قاتەرلەردى جانە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادىق. بۇل شىنىمەن تاماشا كەزدەسۋ بولدى، - دەدى فرانسيا پرەزيدەنتى.
سۇحباتتىڭ تولىق نۇسقاسىن جۋىردا Silk Way تەلەارناسىنداعى «Reporter with President» باعدارلاماسىنان كورە الاسىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، دۇيسەنبى كۇنى فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون نيۋ-يوركتە ءوتىپ جاتقان ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ءوز ەلىنىڭ پالەستينا مەملەكەتىن رەسمي تۇردە مويىندايتىنىن جاريالادى.