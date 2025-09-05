قازاقستانداعى ەڭ ۇزىن كوشەنى جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنداعى تەكەلى قالاسىندا قازاقستانداعى ەڭ ۇزىن دىنمۇحامەد قونايەۆ كوشەسىنە كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
سوڭعى ءۇش جىلدا قالادا ءتورت نەگىزگى ينفراقۇرىلىم ماسەلەسى شەشىلدى.
اتاپ ايتقاندا، قازىرگى تاڭدا قونايەۆ كوشەسىنىڭ 6 شاقىرىمىنا كۇردەلى جانە تاعى 12 شاقىرىمىنا ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جۇمىستاردى اياقتاۋ اعىمداعى جىلدىڭ قاراشا ايىنا جوسپارلانعان. بۇدان باسقا، تاسجول جىل سوڭىنا دەيىن كوشەلەردى جارىقتاندىرۋمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى.
- جۇمىستىڭ ساپالى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتا الامىن. سونىڭ ناتيجەسىندە تەكەلىدەگى جاقسى جانە قاناعاتتانارلىق جاعدايداعى جولداردىڭ ۇلەسى 93 پايىزعا دەيىن ارتادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ايماق باسشىسى بەيبىت يسابايەۆ.
سونىمەن قاتار، باسقا دا ماڭىزدى مىندەتتەر شەشىلىپ جاتىر: قالاعا تابيعي گاز وتكىزىلدى، بۇگىندە 28 مىڭعا جۋىق تۇرعىن، ياعني حالىقتىڭ 92 پايىزى كوگىلدىر وتىنعا قول جەتكىزدى.
سونداي-اق، تەكەلى قالاسىندا جىل سوڭىنا دەيىن اپاتتى جاعدايداعى 212 پاتەر يەلەرىن قونىستاندىرۋدى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق اۋىز سۋدىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن ماگيسترالدىق سۋ قۇبىرىن جاڭارتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلادى وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بيىل تەكەلى قالاسىنداعى جول جوندەۋ جۇمىستارى اياسىندا قالا كوشەلەرىنىڭ 19 شاقىرىمىن قالپىنا كەلتىرۋگە قارجى ءبولىندى. اتاپ ايتقاندا، اۋەزوۆ كوشەسىندە - ورتالىق ساياباقتان دەنە شىنىقتىرۋ- ساۋىقتىرۋ كەشەنىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ ۇلگەردى.
ايتا كەتەيىك، جاساندى ينتەللەكت جول ساپاسىن باقىلايدى.